OpenAI se na podzim chystá představit kontroverzní projekt Strawberry (dříve Q*)

Insideři tvrdí, že dokáže strategicky přemýšlet

Má zvládat extrémně komplikované matematické problémy

ChatGPT od společnosti OpenAI pořád patří k nejoblíbenějším jazykovým modelům na světě. Firma minulý týden uvedla, že počet aktivních uživatelů se od loňska zdvojnásobil, na to na více než 200 milionů týdně. Velká očekávání se navíc pojí s příchodem GPT-5, který by podle insiderů mohl být uveden už velmi brzy – a mohl by se podle nich ukrývat pod názvem Orion. Právě Orion se totiž má stát nástupcem GPT-4o.

Mnohem více emocí ale budí plánované uvedení modelu s názvem Strawberry. Leckdo tvrdí, že jde pouze o přejmenovaný projekt Q*, který vzbudil takovou vlnu kontroverzí, že proti němu sepisovali petice a dopisy i sami zaměstnanci OpenAI. Firma s ním tedy ucouvla, ale neoznámila už, co se s ním stalo – dost možná se tak proměnil v „Jahodu“.

Dva insideři serveru The Information potvrdili, že projekt Strawberry přijde už letos na podzim. A má jít o něco naprosto fenomenálního a dosud nevídaného. A spekulacím nahrál i CEO OpenAI Sam Altman, který v srpnu zveřejnil nenápadný tweet s jahodami.

i love summer in the garden pic.twitter.com/Ter5Z5nFMc — Sam Altman (@sama) August 7, 2024

Co zvládne Strawberry od OpenAI?

Informace nejsou od OpenAI oficiálně potvrzené a firma o své Strawberry mluví zatím jen v náznacích. Přesto už je zřejmé, co vše by tento nový jazykový model měl zvládat. A je to doslova fenomenální. V první řadě by měl umět řešit i ty nejkomplikovanější matematické problémy a úlohy (studenti MatFyzu mohou rázem zahodit skripta).

Zároveň se proslýchá, že by si měl poradit i s různorodými slovními hádankami a hříčkami, a to i těmi nejsložitějšími. Pokročilost Strawberry by měla být až na takové úrovni, že sami vývojáři OpenAI ji prý používají k vytváření nadmíru kvalitních tréninkových dat pro připravovaný model s kódovým názvem Orion.

A to ale pořád ještě není vše. Tvrdí se totiž, že Strawberry bude schopna „myslet“ a v mnoha ohledech bude předčit schopnosti lidského mozku. Má totiž zvládat strategicky přemýšlet, což dnes u jazykových modelů a chatbotů rozhodně není nic samozřejmého.

Strawberry přitom nevznikne jakožto samostatný jazykový model, ale dojde k její integraci přímo do chatGPT.

A jak je to s očekávaným GPT-5, který má být mnohem propracovanější než současný GPT-4o? OpenAI o něm zatím mlčí, ale je možné, že jím bude právě již zmíněný Orion. Ten by OpenAI mohl následně pomoci porazit konkurenční chatboty (například Gemini 1.5 Pro nebo Claude 3.5 Sonnet), které jí v poslední době hodně šlapou na paty.

Těšíte se na Strawberry nebo vás spíš trochu děsí?

Zdroje: TechRadar, The Information, Pixabay