ChatGPT změnil svět, ale vedení společnosti OpenAI se rozpadá

2 členové vedení náhle skončili, třetí si vzal „dovolenou“ do konce roku

Z 11 původních zakladatelů už zbývají jen 3

Společnost OpenAI, která stojí za populárním ChatGPT má do budoucna velké plány. Proslýchá se, že pracuje na obecné umělé inteligenci (AGI) a její tajný projekt Strawberry by mohl dokonce překonat lidský mozek. I proto se před několika měsíci začala bouřit část jejích zaměstnanců, kteří s něčím podobným nejen nesouhlasí, ale zřejmě je to i trochu děsí.

Nyní odchází 2 klíčoví lidé z vedení OpenAI a není zřejmé, jestli je to právě kvůli směru, kterým se společnost rozhodla vydat, nebo už prostě chtějí změnu. Skončil spoluzakladatel OpenAI John Schulman, který přechází do konkurenční společnosti Anthropic (ta vyvíjí model Claude). Zároveň s ním skončil Peter Deng, který přišel teprve před rokem ze společnosti Meta a měl tady na starost produkty pro koncové zákazníky. Do třetice skončil (i když jen dočasně) další spoluzakladatel a zároveň prezident OpenAI Greg Brockman, který si do konce roku vzal takzvaný sabatikl.

Právě Greg Brockman naznačil, jaký je cíl společnosti. „Poprvé od spoluzaložení OpenAI před devíti lety jsem si odpočinul. Naše mise ještě zdaleka není u konce, stále ještě musíme vybudovat bezpečné AGI,“ napsal na svůj účet na X/Twitteru. Právě ohledně bezpečnosti AGI se totiž hodně diskutuje a leckdo má pochybnosti, jestli to OpenAI dokáže. Její kontroverzní projekt Strawberry, který je pravděpodobně přetaveným a hodně kritizovaným projektem Q*, řadu expertů doslova zvedá ze židle.

OpenAI Q* Strawberry – Everything We Know So Far

Z původních 11 jsou už jen 3

Společnost OpenAI vznikla v prosinci 2015 jakožto nezisková organizace pro výzkum umělé inteligence. Stál za ní Elon Musk a Sam Altman, kteří k době vzápětí přibrali spoluzakladatele LinkedIn Reida Hoffmana, spoluzakladatele PayPalu Petera Thiela, bývalého technického ředitele Stripe Grega Brockmana, Jessicu Livingston ze startupu Y Combinator, Ilyu Sutskeveru z Googlu nebo Miru Murati z Tesly.

Server TechCrunch spočítal, že z původních 11 klíčových lidí, kteří vytvořili současnou podobu OpenAI a spolupodíleli se na úspěchu jazykového modelu ChatGPT, už v ní ovšem pracují jen 3. Poslední vlna odchodů je přitom poměrně zvláštní, protože John Schulman oznámil svůj konec ve stejný den, kdy si Brockman vyžádal dlouhodobou dovolenou.

Duchovní otec OpenAI Elon Musk ji navíc dlouhodobě kritizuje a nedávno na ni dokonce podal žalobu, protože prý Altman vyvíjí umělou inteligenci kvůli zisku a ne pro prospěch lidstva, což byl původní cíl OpenAI. Později žalobu stáhl, ale v kritice neustává.

Svět nyní s napětím očekává další verzi jazykového modelu GPT-5, která by podle plánů společnosti mohla být hotová zhruba za rok a má dosahovat Ph.D. inteligence.

Co si myslíte o současném směřování OpenAI?

Zdroje: Business Insider, The Information, TechCrunch