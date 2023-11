Sam Altman, generální ředitel OpenAI, poskytnul na konferenci informace o vývoji další verze rozsáhlého jazykového modelu. Údajně kvůli složité povaze vědeckých otázek spojených s vývojem GPT-5 je těžké stanovit definitivní časové plány pro jeho uvedení na trh.

Každá verze se stává širší v možnostech použití. Altman poznamenal, že zatímco GPT-3 bylo účinné pro omezené případy použití, GPT-3.5 a GPT-4 rozšířily svou užitečnost napříč mnoha kategoriemi. Očekává, že GPT-5 bude fungovat dobře pro většinu aplikací, které si lidé budou chtít vytvořit, čímž pokračuje trend rostoucích schopností. K představení nového modelu GPT-4 ještě dodal: „Co dnes spouštíme, bude vypadat velmi skromně ve srovnání s tím, co pro vás právě vytváříme„. Altmana se také ptali na konkurenční AI model Elona Muska – Groka, který nečekaně vyšel den před konferencí. Podotkl jen: „Elon bude Elon,“ a dále se k situaci nevyjádřil.

První spekulace a údajný únik informací postnul na svůj Twitter Brian Roemmele. Údajně je multimodální model kódově označený jako „Gobi“. Jeho vydání se plánuje na počátek roku 2024 přičemž Sam Altman na konferenci před týdnem uvedl, že je stále daleko od dokončení. Má podporovat text, obrázky i video. Navíc uvádí, že GPT-5 má schopnost sebeopravy a něco jako malý stupeň sebeuvědomění. Model prý dokonce testují vládní agentury. Ve svých příspěvcích ještě přirovnává GPT-5 s Google Gemini, což je srovnatelný model s GPT-4.

GPT is already trained on ~72 Quadrillion parameters.

This prompt is currently working of GPT 3.5 and the results are perhaps better than GPT-4 alone.

Black Friday od Google: Ušetřete tisíce (nejen) na Pixelech, akce startuje zítra čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

This prompt on GPT-4 is already almost incomprehensible. https://t.co/PJeTNsqlNq

— Brian Roemmele (@BrianRoemmele) March 15, 2023