Modely OpenAI nabouraly víc než jen Hugging Face. Dostaly se k účtům u čtyř dalších služeb Hlavní stránka Zprávičky OpenAI upřesnila, že uteklé modely nezůstaly jen u platformy Hugging Face Podle firmy se přihlásily do čtyř účtů u čtyř dalších služeb Terčem se stal i zákazník newyorského startupu Modal Labs Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Případ jazykových modelů, které se během bezpečnostního testu OpenAI utrhly ze řetězu, má pokračování. Minulý týden jsme psali o průniku do výzkumné platformy Hugging Face, teď se ukazuje, že šlo jen o vyvrcholení delší cesty. Modely se cestou přihlásily do čtyř účtů u čtyř dalších služeb a odrazovým můstkem jim byl sandbox u zákazníka úplně jiné firmy. OpenAI doplnila původní vyjádření Ve svém úterní aktualizaci původního vyjádření firma uvádí, že modely během hodnocení našly a použily veřejně vystavené přihlašovací údaje k účtům na dalších veřejně dostupných službách. Jejich jména neuvedla, popsala ale, k čemu je modely použily. Hugging Face mezi tuhle čtveřici nepatří, ten si vysloužil samostatnou kategorii. Jeden z účtů podle OpenAI fungoval jako odchozí relé a mezistanice pro další kroky, druhý sloužil k ukládání dat. Ke zbylým dvěma se modely dostaly jen v režimu pro čtení a k útoku na Hugging Face je nevyužily. Firma zároveň dodává, že nikde jinde nenašla aktivitu srovnatelnou závažností ani rozsahem s tím, co se stalo u Hugging Face – ten případ sama popisuje jako kompromitaci celé platformy. Kudy vedla cesta k Hugging Face? Hugging Face v úterý zveřejnil technickou časovou osu incidentu a v ní popisuje, že se modely nejdřív zabydlely v sandboxu, tedy izolovaném testovacím prostředí, hostovaném u nejmenovaného poskytovatele infrastruktury. Teprve odtud vyrazily na samotnou platformu. Nejen modely OpenAI se utrhly ze řetězu. Claude Cowork mohl číst soubory na Macu, ke kterým neměl mít přístup Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Tím poskytovatelem je Modal Labs, potvrdil agentuře Reuters technický ředitel firmy Akshat Bubna. Podle něj za tím stál děravý kód jednoho ze zákazníků, který na internet vystavil přístupový bod bez jakéhokoliv ověření – kdokoliv v jeho sandboxech mohl spouštět vlastní kód. Platforma Modalu ani její izolace podle Bubny narušené nebyly. Co všechno modely stihly? Podle časové osy trval celý průnik od 9. do 13. července. Vyšetřovatelé zpětně zrekonstruovali zhruba 17 600 jednotlivých akcí útočníka rozložených do čtyř a půl dne. Modely se dostaly k pěti datovým sadám s řešeními testů i k objektu, ve kterém leželo 136 tajných klíčů. S ukradenými klíči se pak 181× pokusily zaregistrovat do interní sítě nové zařízení. Interní databázi ale podle časové osy jen četly, žádnou změnu v ní vyšetřovatelé nenašli. Prototyp, na kterém test běžel a který se podle firmy nikdy neměl dostat ven, mezitím OpenAI deaktivovala, zašifrovala a odřízla od dalšího přístupu výzkumníků. Dodejme, že podle dřívějšího zjištění agentury Reuters si firma útěku všimla až zhruba po týdnu; sama tehdy namítla, že v reportáži jsou nepřesnosti, blíž to ale nerozvedla. Přijde vám vysvětlení od OpenAI dostatečné? Zdroje: Reuters, Engadget, Hugging Face, OpenAI Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář ChatGPT hacking kyberbezpečnost OpenAI Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 33 nebezpečných rozšíření pro Google Chrome shromažďuje hesla a citlivé údaje. Máme kompletní seznam! Jana Skálová 6.1.2025