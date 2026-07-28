Nejen modely OpenAI se utrhly ze řetězu. Claude Cowork mohl číst soubory na Macu, ke kterým neměl mít přístup Hlavní stránka Zprávičky Bezpečnostní experti ukázali, že AI nástroj Claude Cowork dokázal utéct ze svého izolovaného prostředí na Macu Agent se tak dostal k soukromým souborům v celém uživatelském účtu, včetně přístupových klíčů a hesel do cloudu Navazuje to na nedávný případ, kdy z laboratoře utekly rovnou dva modely OpenAI Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Před pár dny jsme psali o tom, jak OpenAI během testu ztratila kontrolu nad svými modely a ty se probouraly do cizí firmy. Teď se ukazuje, že podobná slabina netrápí jen konkurenci: bezpečnostní firma Accomplish předvedla, že i Claude Cowork od Anthropicu dokázal obejít vlastní ohrádku a sáhnout na soubory, které měl mít úplně mimo dosah. Chytrý pomocník utekl z izolovaného prostředí Claude Cowork je pomocník s umělou inteligencí od firmy Anthropic, který na počítači plní úkoly za vás – projde složku, upraví soubory, něco dohledá. Aby přitom nenapáchal škodu, běží zavřený ve vlastním izolovaném prostředí (odborně sandbox, tedy jakési „pískoviště“) a měl by vidět jenom tu jedinou složku, kterou mu sami dáte k ruce. Právě tuhle hranici se ale povedlo prolomit. Výzkumníci z firmy Accomplish založili čerstvou relaci, nasdíleli agentovi jednu složku a poslali mu jedinou krátkou zprávu. „Sledovali jsme, jak agent utekl ze sandboxu,“ popsal jeden z nich, Oren Yomtov. Místo aby zůstal ve vymezeném prostoru, rozlezl se k souborům napříč celým účtem. Agent se mohl dostat i k citlivým údajům Jakmile byl agent ze sandboxu venku, mohl číst i přepisovat soubory kdekoli v účtu – i tam, kam běžný program bez svolení nesmí. Mezi tím, co si dokázal přečíst, byly i přihlašovací klíče a přístupové údaje do cloudových služeb – tedy přesně ty citlivé věci, se kterými potenciální útočník napáchá největší paseku. Modely OpenAI se vymkly kontrole a nabouraly cizí platformu. Firma mluví o bezprecedentním incidentu Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Podle výzkumníků se problém týkal zhruba půl milionu lidí, kteří si Cowork pouštěli přímo ve svém Macu. Sluší se dodat, že nešlo o reálný útok zvenčí – šlo o kontrolovanou ukázku od bezpečnostních odborníků, kteří slabinu popsali a nahlásili. Riziko ale bylo úplně skutečné. Jak zareagoval Anthropic? Firma podle výzkumníků nahlášení uzavřela jako „informativní“, aniž by vydala přímou opravu. Novější verze Coworku ovšem ve výchozím nastavení běží v cloudu, ne přímo ve vašem počítači – a tím se úniková cesta z Macu obchází. Kdo si ale vědomě zapne běh přímo v zařízení, zůstává podle expertů dál vystavený riziku. Za oběma případy – utečenými modely OpenAI i touhle chybou v Coworku – přitom stojí stejný vzorec. Umělé inteligenci dáváme čím dál víc samostatnosti a přístupu k našim datům, jenže hradby, které ji mají udržet v mezích, zatím nejsou tak pevné, jak se na první pohled zdá. Necháte AI asistenta sahat na soubory přímo ve svém počítači? Zdroje: Accomplish, The Hacker News, TechRadar Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Anthropic bezpečnost Claude macOS OpenAI Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 33 nebezpečných rozšíření pro Google Chrome shromažďuje hesla a citlivé údaje. Máme kompletní seznam! Jana Skálová 6.1.2025