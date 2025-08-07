OpenAI právě představila revoluční GPT-5. Zlepšil se snad ve všech oblastech a nemusíte za něj platit Hlavní stránka Zprávičky OpenAI představilo dlouho očekávaný model GPT-5 s vestavěným přemýšlením Novinka snižuje chybovost o 45 % a výrazně překonává předchozí modely GPT-5 je dostupný všem uživatelům ChatGPT včetně bezplatné verze Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.8.2025 20:24 Žádné komentáře 0 Technologický gigant OpenAI dnes oficiálně představil svůj nejnovější a nejpokročilejší model umělé inteligence GPT-5, na který komunita netrpělivě čekala několik měsíců. Novinka přináší revoluční funkci vestavěného přemýšlení, která automaticky rozpozná, kdy je potřeba věnovat odpovědi více času a úsilí. Už tedy nebude nutné uvažovat nad tím, jaký model z poměrně rozsáhlé nabídky zvolit pro danou úlohu. GPT-5 je od dnešního dne k dispozici všem uživatelům ChatGPT, a to včetně těch s bezplatným účtem, přičemž nahrazuje dosavadní GPT-4o jako výchozí volbu. GPT-5 is here.Rolling out to everyone starting today.https://t.co/rOcZ8J2btI pic.twitter.com/dk6zLTe04s— OpenAI (@OpenAI) August 7, 2025 Obsah článku Obsah článku Jak GPT-5 pomůže s problémy v každodenním životě? Výrazně méně halucinací a nepřesných odpovědí Revoluce pro vývojáře a kreativce Přirozenější komunikace a kreativní psaní Jednotný systém s inteligentním přepínáním Chytřejší přístup k bezpečnosti Dostupnost a cenové varianty Jak GPT-5 pomůže s problémy v každodenním životě? V praxi GPT-5 pomáhá s každodenními situacemi, které dříve vyžadovaly hodiny googlování. Stojíte v kuchyni bez másla a vajec? Model okamžitě navrhne funkční náhrady a přepočítá poměry surovin. Dítě přijde s matematikou, kterou jste naposledy viděli před 20 lety? GPT-5 vysvětlí postup tak, aby to pochopil páťák – třeba pomocí rozdělování pizzy při zlomcích. Přišly vám krevní testy plné zkratek? Dostanete srozumitelné vysvětlení, co hodnoty znamenají a na co se zeptat lékaře. Model exceluje také v situacích vyžadujících komplexnější řešení. Při plánování dovolené s omezeným rozpočtem porovná destinace podle vašich priorit, najde nejlepší poměr ceny a počasí a upozorní na místní prázdniny. Počítač občas zamrzne? GPT-5 systematicky projde možné příčiny, navrhne diagnostiku zvládnutelnou svépomocí a jasně řekne, kdy zavolat odborníka – vše bez technického žargonu. Potřebujete napsat odvolání nebo reklamaci? Dostanete formálně správný dopis s právními formulacemi, které mají váhu, včetně upozornění na lhůty a povinné přílohy. Výrazně méně halucinací a nepřesných odpovědí GPT-5 představuje zásadní průlom v přesnosti a spolehlivosti odpovědí. Při běžném používání s webovým vyhledáváním model snižuje výskyt faktických chyb o 45 % oproti GPT-4o. Když využívá své pokročilé uvažování, klesá míra chybovosti dokonce o impozantních 80 % ve srovnání s modelem o3. Míra halucinací v reakci na open-source prompty ve srovnání s modelem o3. Podle OpenAI dělá GPT-5 o 20 % méně faktických chyb než GPT-4o V benchmarku AIME 2025 dosahuje přesnosti 94,6 % v soutěžních matematických úlohách, což představuje nový rekord. Model také exceluje v testech na úrovni doktorského studia s 88,4% úspěšností v GPQA Diamond při použití rozšířeného uvažování. Pro běžné uživatele to znamená spolehlivější odpovědi na složité dotazy, ať už jde o zdravotní otázky, technické problémy nebo akademické úkoly. Revoluce pro vývojáře a kreativce Programátoři ocení 74,9% úspěšnost v benchmarku SWE-bench Verified, který testuje schopnost řešit reálné softwarové problémy. GPT-5 dokáže vytvořit komplexní webové aplikace, hry a interaktivní vizualizace pomocí jediného promptu. Model intuitivně volí esteticky příjemný design včetně správného rozmístění prvků, typografie a barevných palet. V testu Aider Polyglot pro editaci kódu v různých jazycích dosahuje GPT-5 úspěšnosti 88 %, což výrazně překonává 79,6 % předchozího modelu o3. Novinka také lépe zvládá generování front-endového kódu a ladění větších repositářů, což vývojářům ušetří hodiny práce. Přirozenější komunikace a kreativní psaní GPT-5 přináší výrazně přirozenější způsob komunikace. Model je méně přehnaně vstřícný, nepoužívá tolik zbytečných emoji a jeho odpovědi působí jako konverzace s inteligentním přítelem s doktorátem. Údajně dokáže udržet složitější literární formy jako volný verš nebo jambický pentametr, přičemž kombinuje respekt k formě s jasností vyjádření. Pro oblast zdravotních dotazů představuje GPT-5 významný pokrok s 67,2% skóre v benchmarku HealthBench, což překonává 59,8 % modelu GPT-4o. Model působí jako aktivní partner v diskusi, proaktivně upozorňuje na možné problémy a klade věcné doplňující otázky pro přesnější odpovědi. Jednotný systém s inteligentním přepínáním GPT-5 funguje jako jednotný systém kombinující efektivní model pro rychlé odpovědi s modelem schopným hlubšího uvažování pro řešení složitějších problémů. Na základě typu konverzace, složitosti úkolu a vašich explicitních pokynů sám rozhoduje, ke kterému z přístupů se přiklonit. Když napíšete například „promysli to důkladně“, model automaticky zapojí rozšířené uvažování. GPT-5 dokáže navrhovat relevantní řešení a ptát se na věcné doplňující otázky Model se průběžně učí z reálných signálů, včetně toho, kdy uživatelé přepínají mezi modely, jaké odpovědi preferují a naměřené správnosti. Systém se tak časem neustále zlepšuje v rozpoznávání, kdy je potřeba hlubší analýza. Chytřejší přístup k bezpečnosti OpenAI zavádí s GPT-5 nový koncept „bezpečných dokončení“ namísto prostého odmítání potenciálně problematických dotazů. Model se snaží poskytnout co nejužitečnější odpověď v rámci bezpečnostních hranic – může odpovědět částečně nebo na obecné úrovni. Pokud musí požadavek odmítnout, transparentně vysvětlí důvody a nabídne bezpečné alternativy. V testech na rozpoznávání, kdy úkoly nelze dokončit, GPT-5 dosahuje výrazně nižší míry mlžení než o3. Například když byly z multimodálního benchmarku odstraněny všechny obrázky, o3 stále sebevědomě odpovídal na neexistující vizuální obsah v 86,7 % případů, zatímco GPT-5 pouze v 9 %. Dostupnost a cenové varianty GPT-5 je od dnešního dne dostupný všem uživatelům ChatGPT, včetně těch s bezplatným účtem. Model automaticky nahrazuje GPT-4o jako výchozí volbu pro přihlášené uživatele. Plus a Team předplatitelé získávají výrazně vyšší limity použití, které umožňují pohodlné každodenní využívání pro náročnější úkoly. Předplatitelé tarifu Pro za 200 dolarů měsíčně mají neomezený přístup k GPT-5, a navíc získávají exkluzivní přístup k variantě GPT-5 Pro, která nabízí rozšířené uvažování pro ještě komplexnější úlohy. Firemní zákazníci Enterprise a Edu získají přístup během příštího týdne s velkoryse nastavenými limity pro celé organizace. Vývojáři mohou GPT-5 okamžitě využívat prostřednictvím OpenAI API za cenu 1,25 dolaru za milion vstupních tokenů a 10 dolarů za milion výstupních tokenů. K dispozici jsou také varianty GPT-5 mini (0,25/2,00 USD) a GPT-5 nano (0,05/0,40 USD) pro méně náročné aplikace. Ačkoliv OpenAI přímo nespecifikuje geografickou dostupnost, absence regionálních omezení naznačuje globální spuštění včetně Evropy a České republiky. ChatGPT je standardně dostupný na našem území, takže by měl být přístup k GPT-5 automaticky k dispozici všem stávajícím uživatelům bez ohledu na typ účtu. Vyzkoušeli jste už nový GPT-5? Jaké jsou vaše první dojmy? Zdroje: OpenAI (1, 2, 3, 4) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI ChatGPT OpenAI Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1. Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024