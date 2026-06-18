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OpenAI možná uvede GPT-5.6 ještě tento měsíc. Co od novinky čekat?

  • Server The Information tvrdí, že OpenAI by mohlo nový model GPT-5.6 vypustit už během června
  • Hlavní vědec Jakub Pachocki měl zaměstnancům slíbit „výrazné zlepšení" oproti dnešnímu GPT-5.5
  • Novinka by podle všeho měla přijít společně s ohlášeným předěláním ChatGPT

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
18.6.2026 20:00
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chatgpt logo na sveltem pozadi s listy ai ilustrace

Závod vývojářů umělé inteligence znovu přidal na obrátkách. Sotva pár dní poté, co Anthropic uvedl model Claude Fable 5, se objevily zprávy, že chystá další tah i OpenAI. Podle serveru The Information by její nový jazykový model mohl dorazit ještě tento měsíc.

Co o GPT-5.6 zatím víme

Konkrétních detailů je zatím poskrovnu. Server The Information s odvoláním na nejmenované zdroje uvádí, že OpenAI by mohlo GPT-5.6 vypustit už během června, upozornil web Android Authority.

Co od modelu čekat? Hlavní vědec OpenAI Jakub Pachocki měl podle stejných informací zaměstnancům slíbit, že půjde o „výrazné zlepšení“ oproti současnému GPT-5.5. Že by novinka měla zrychlit, být úspornější a utáhnout bezpečnostní pojistky, zůstává prozatím v rovině dohadů – konkrétní čísla ani srovnávací testy k dispozici nejsou. Připomeňme, že GPT-5.5 vyšlo teprve letos v dubnu, takže by mezi oběma modely uplynulo jen pár měsíců.

Načasování nepůjde o náhodu

GPT-5.6 by podle zpráv mělo dorazit ruku v ruce s avizovaným předěláním ChatGPT, na kterém společnost pracuje. K tomu se přidává ještě jeden kontext: OpenAI nedávno podalo úřadům papíry kvůli možnému vstupu na burzu během příštího roku. Jak rychle se tenhle plán pohne, ovlivní mimo jiné i to, jestli firma stihne rozšířit svou výpočetní infrastrukturu podle svých představ.

Anthropic nasadil laťku už v úterý

Tlak konkurence je znát. Minulé úterý totiž Anthropic uvedl model Claude Fable 5, který cílí na programátory i běžnou kancelářskou práci a v náročném testu SWE-Bench Pro hlásí přes 80 procent úspěšnosti. I když je momentálně nedostupný kvůli zákazu ze strany americké vlády, dokázal, čeho budou příští modely schopné.

Pokud se spekulace kolem GPT-5.6 naplní, dostali bychom během jediného měsíce hned dvě výrazné novinky od dvou významných hráčů na poli umělé inteligence.

Vsadili byste si, že OpenAI stihne GPT-5.6 vypustit ještě v červnu?

Zdroje: The Information, Android Authority

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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