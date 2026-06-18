OpenAI možná uvede GPT-5.6 ještě tento měsíc. Co od novinky čekat? Hlavní stránka Zprávičky Server The Information tvrdí, že OpenAI by mohlo nový model GPT-5.6 vypustit už během června Hlavní vědec Jakub Pachocki měl zaměstnancům slíbit „výrazné zlepšení" oproti dnešnímu GPT-5.5 Novinka by podle všeho měla přijít společně s ohlášeným předěláním ChatGPT Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Závod vývojářů umělé inteligence znovu přidal na obrátkách. Sotva pár dní poté, co Anthropic uvedl model Claude Fable 5, se objevily zprávy, že chystá další tah i OpenAI. Podle serveru The Information by její nový jazykový model mohl dorazit ještě tento měsíc. Co o GPT-5.6 zatím víme Konkrétních detailů je zatím poskrovnu. Server The Information s odvoláním na nejmenované zdroje uvádí, že OpenAI by mohlo GPT-5.6 vypustit už během června, upozornil web Android Authority. Co od modelu čekat? Hlavní vědec OpenAI Jakub Pachocki měl podle stejných informací zaměstnancům slíbit, že půjde o „výrazné zlepšení“ oproti současnému GPT-5.5. Že by novinka měla zrychlit, být úspornější a utáhnout bezpečnostní pojistky, zůstává prozatím v rovině dohadů – konkrétní čísla ani srovnávací testy k dispozici nejsou. Připomeňme, že GPT-5.5 vyšlo teprve letos v dubnu, takže by mezi oběma modely uplynulo jen pár měsíců. Načasování nepůjde o náhodu GPT-5.6 by podle zpráv mělo dorazit ruku v ruce s avizovaným předěláním ChatGPT, na kterém společnost pracuje. K tomu se přidává ještě jeden kontext: OpenAI nedávno podalo úřadům papíry kvůli možnému vstupu na burzu během příštího roku. Jak rychle se tenhle plán pohne, ovlivní mimo jiné i to, jestli firma stihne rozšířit svou výpočetní infrastrukturu podle svých představ. Anthropic nasadil laťku už v úterý Tlak konkurence je znát. Minulé úterý totiž Anthropic uvedl model Claude Fable 5, který cílí na programátory i běžnou kancelářskou práci a v náročném testu SWE-Bench Pro hlásí přes 80 procent úspěšnosti. I když je momentálně nedostupný kvůli zákazu ze strany americké vlády, dokázal, čeho budou příští modely schopné. Pokud se spekulace kolem GPT-5.6 naplní, dostali bychom během jediného měsíce hned dvě výrazné novinky od dvou významných hráčů na poli umělé inteligence. Vsadili byste si, že OpenAI stihne GPT-5.6 vypustit ještě v červnu? Zdroje: The Information, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Anthropic ChatGPT OpenAI Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024