OpenAI uvedla nové modely GPT-5.6. K těm nejvýkonnějším se ale skoro nikdo nedostane Hlavní stránka Zprávičky OpenAI představila tři nové modely řady GPT-5.6 – Sol, Terra a Luna Vlajkový Sol má být nejvýkonnější, levnější Terra nabídne výkon dřívějšího GPT-5.5 zhruba za poloviční cenu Do ChatGPT modely zatím nemíří – v omezeném preview je má jen asi dvacet vládou schválených firem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Závod o nejvýkonnější umělou inteligenci zrychluje dál a OpenAI do něj právě poslala novou generaci svých jazykových modelů GPT-5.6. K těm nejschopnějším se ale hned tak nedostanete – OpenAI je kvůli požadavku americké vlády zpřístupnila zatím jen úzké skupině prověřených firem. Stejná situace přitom nastala u Anthropicu, jehož Mythos 5 také nebyl veřejně dostupný. I uveřejněný model Claude Fable 5 pak ale musel krátce po uvedení na příkaz vlády USA vypnout. Co nové modely GPT-5.6 umí? OpenAI uvedla rovnou tři modely. Nejvýkonnější je Sol, na který firma míří náročné úkoly v programování, práci s počítačem, vědeckém výzkumu i kyberbezpečnosti. Vedle něj stojí vyváženější Terra pro běžnější nasazení a nejrychlejší a zároveň nejlevnější Luna. Sol navíc dostal dva nové režimy uvažování. V režimu „max“ si model na odpověď bere víc času a důkladněji ji promýšlí, což se hodí u složitějších zadání. Režim „ultra“ jde ještě dál a zapojuje takzvané subagenty – model si úkol rozdělí mezi několik svých instancí, které pracují souběžně. Ceny se liší podle modelu a počítají se za milion tokenů (zjednodušeně řečeno za objem zpracovaného textu). Sol vyjde na 5 dolarů za milion vstupních a 30 dolarů za milion výstupních tokenů, Terra na 2,50 a 15 dolarů a nejlevnější Luna na 1 a 6 dolarů. Terra přitom podle OpenAI nabídne výkon srovnatelný s dřívějším GPT-5.5 zhruba za polovinu. Jak si GPT-5.6 stojí proti Claude? Přímé srovnání je zatím obtížné. OpenAI většinu oficiálních výsledků pro Sol nezveřejnila – chybí třeba skóre v náročných testech SWE-bench Pro nebo LiveCodeBench. Firma uvádí jen to, že Sol vytvořil nový rekord v testu Terminal-Bench 2.1, který prověřuje práci s příkazovou řádkou. K tomuhle testu zveřejnila srovnávací čísla i sama OpenAI: Sol s 88,8 % nechává za sebou veřejně dostupný Claude Opus 4.8 (78,9 %) a s nejvýkonnějším Mythosem 5 je zhruba na stejné úrovni. Americká vláda nařídila vypnout Claude Fable 5. Argumentuje národní bezpečností Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Srovnání navíc komplikuje fakt, že Claude Fable 5 i Mythos 5 zůstávají pro běžné uživatele nedostupnými – americká vláda krátce po jejich uvedení nařídila Anthropicu pozastavit přístup a plošně obnovený zatím není. Proč je GPT-5.6 zatím skoro nedostupné? Modely GPT-5.6 jsou prozatím v takzvaném omezeném preview. Přístup k nim přes rozhraní API a nástroj Codex dostala jen asi dvacítka firem, které schválila americká vláda, a v ChatGPT během preview vůbec nejsou. Širší zpřístupnění v ChatGPT, Codexu i API plánuje OpenAI podle svého vyjádření v řádu týdnů. Omezení přišlo na žádost Trumpovy administrativy. Jak popisuje server TechCrunch, úřady po firmách nově chtějí pokročilé modely předkládat ke kontrole až 30 dní před vydáním. OpenAI sama dodává, že podobný proces vládního schvalování by se podle ní neměl stát dlouhodobým standardem. Měla by vláda rozhodovat o tom, kdo se dostane k nejvýkonnější umělé inteligenci? Zdroje: OpenAI, TechCrunch, 9to5Mac O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI modely Anthropic Claude GPT-5 OpenAI Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024