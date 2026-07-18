Chytrý reproduktor od OpenAI se možná ukáže ještě letos. Koupit však půjde až příští rok Hlavní stránka Zprávičky Prvním velkým zařízením OpenAI má být chytrý reproduktor s ChatGPT a bez displeje Ohlásit by ho firma mohla už letos, do prodeje ale zamíří až v roce 2027 Na designu spolupracuje bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva OpenAI zatím proslulo hlavně softwarem, teď ale míří do světa hardwaru. Po limitované klávesnici Codex Micro, která právě dorazila na trh, má být jeho prvním velkým zařízením chytrý reproduktor ovládaný umělou inteligencí ChatGPT – a podle nejnovějších zpráv bychom se první zmínky mohli dočkat ještě letos. Co chytrý reproduktor dokáže Podle agentury Bloomberg, z níž vychází i server The Verge, půjde o reproduktor bez displeje. Zařízení má své okolí „chápat“ pomocí kamery a dalších senzorů a komunikovat přes GPT-Live, vylepšený hlasový model, který OpenAI představilo minulý týden. Reproduktor má dostat i dobíjecí baterii, takže ho půjde nosit s sebou. Zvládnout by měl ovládání chytré domácnosti, přehrávání médií, odpovědi na dotazy i reakce na zprávy. Bloomberg navíc zmiňuje mechanické prvky, které se dokážou samy pohybovat a mají se zařízení „propojit s uživatelem na lidštější úrovni“. Podobné zařízení s kamerou rozpoznávající předměty i lidi v okolí popsal už letos v únoru server The Information. Kdy dorazí a kolik bude stát Tady je potřeba krotit očekávání. Na trh má reproduktor zamířit až v roce 2027 jako součást širší hardwarové rodiny, která má podle Bloombergu čítat „zhruba“ pět zařízení. Letos by tak spíš mohlo dojít jen na jeho oficiální představení, ne na prodej. Na vývoji OpenAI spolupracuje s bývalým šéfdesignérem Applu Jonym Ivem, a to po akvizici jeho designového studia io Products za bezmála 6,5 miliardy dolarů. Cenu reproduktoru Bloomberg odhaduje na 200 až 300 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 4 200 až 6 400 korun. OpenAI přitom dlouhodobě chystá i vlastní telefon, takže repráček by zřejmě nebyl posledním dílkem větší skládačky. Do hry vstoupil spor s Applem Zprávy o reproduktoru přišly jen pár dní poté, co Apple zažaloval OpenAI kvůli údajné krádeži hardwarových tajemství. OpenAI v úterním vyjádření uvedlo, že „si není vědomo žádných důkazů, které by tuto žalobu činily opodstatněnou“. Celý únik tak padl do citlivého okamžiku, kdy se obě firmy přetahují nejen o inženýry, ale i o budoucí podobu chytrých zařízení. Zatím tedy platí, že chytrý reproduktor od OpenAI existuje jen v rovině úniků – oficiální parametry ani datum firma nepotvrdila, takže berte všechna čísla s rezervou. Vydá OpenAI své první velké zařízení podle plánu, nebo se datum ještě posune? Zdroje: The Verge, Bloomberg Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář ChatGPT chytrý reproduktor OpenAI Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024