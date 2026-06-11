ChatGPT se prý změní k nepoznání! Povídání s AI už je minulostí, OpenAI z něj chce udělat superaplikaci Hlavní stránka Zprávičky OpenAI podle deníku Financial Times chystá největší přestavbu ChatGPT od jeho spuštění Jeden z vysoce postavených zaměstnanců firmě prozradil, že „chatování je mrtvé“ Z ChatGPT se má stát „superaplikace“, která sloučí chatbota, kódovací nástroj Codex i služby partnerů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Spousta lidí teprve nedávno přišla na to, k čemu jim je ChatGPT vlastně dobrý. Sotva si zvykli psát do okýnka dotazy a nechávat si od umělé inteligence radit s e-maily nebo recepty, OpenAI už tenhle způsob používání odepisuje jako přežitek. Tempo, jakým se obor mění, je momentálně tak rychlé, že produkt, který před více než třemi lety odstartoval celý boom kolem generativní AI, prochází nejvýraznější proměnou ve své historii. A klasické „popovídání si s chatbotem“ v ní hraje čím dál menší roli. Chatování je mrtvé, zní z OpenAI Z chatbota „superaplikace” Jde hlavně o peníze a o vstup na burzu Co z toho budou mít běžní uživatelé? Chatování je mrtvé, zní z OpenAI O chystaných změnách informoval jako první list Financial Times, který vychází z rozhovorů s více než tuctem současných i bývalých zaměstnanců OpenAI. Agentura Reuters uvádí, že tuto zprávu nedokázala nezávisle ověřit a samotná firma se k ní odmítla vyjádřit, takže k detailům přistupujte s rezervou. Jádro sdělení je nicméně srozumitelné: budoucnost podle OpenAI nepatří chatbotovi, na jaký jsme zvyklí, ale AI agentům, kteří dokážou samostatně plnit úkoly složené z více kroků. Náladu uvnitř firmy nejlépe vystihuje výrok jednoho z vysoce postavených zaměstnanců, který deníku řekl, že „chatování je mrtvé“. Tím nemyslí, že by ChatGPT zítra zmizel, ale že odpovídání na dotazy přestává být středobodem vesmíru. Místo toho má umělá inteligence sama rezervovat letenky, spravovat kalendář nebo psát a nasazovat kód. Nový produktový šéf Thibault Sottiaux podle úniku mluví o vizi osobního agenta, který uživateli pomáhá prakticky se vším. Z chatbota „superaplikace” Přestavba se má začít rozjíždět v nadcházejících týdnech, a to nejprve formou úprav webové verze a mobilních aplikací. Cílem je proměnit ChatGPT v takzvanou superaplikaci, tedy jedno rozhraní, které pod sebe sloučí dosud roztříštěné nástroje. Vedle samotného chatbota by sem měl patřit hlavně programovací nástroj Codex, generování obrázků a takzvaní agenti. Některé zdroje zmiňují i začlenění prohlížeče Atlas. ChatGPT se znovu dočkalo vylepšení paměti. Jak to pocítíte v praxi? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky OpenAI navíc chce uživatele aktivněji směrovat ke službám svých partnerů. Přepracované rozhraní má prý nabízet návrhy a funkce, které vedou k nástrojům pro programování, tvorbě obrázků nebo k aplikacím třetích stran jako Canva a Booking.com. Firma už dříve do ChatGPT přidala adresář aplikací, který se automaticky propojuje s populárními službami typu Spotify nebo Dropbox, takže současný krok na tuto snahu navazuje. Jde hlavně o peníze a o vstup na burzu Motivace za celou přestavbou je ryze obchodní. OpenAI se podle dostupných informací připravuje na vstup na burzu a potřebuje ukázat investorům stabilní a rostoucí příjmy. Chatboti se přitom monetizují špatně, protože většina z více než 900 milionů týdně aktivních uživatelů nemá důvod platit. Firma sice loni překročila hranici 50 milionů platících předplatitelů, růst ale potřebuje hledat jinde. Tím „jinde“ jsou myšleni firemní zákazníci. Dva miliony podniků, které využívají nástroje OpenAI, podle zprávy tvoří zhruba 40 % příjmů a tento podíl chce firma do konce roku zvednout na 50 %. Dává proto větší prostor právě Codexu, jehož počet týdně aktivních uživatelů od února vzrostl na více než pětinásobek, na zhruba pět milionů. Většina z nich navíc platí. V neposlední řadě jde o souboj s konkurencí: přechod k agentům a programovacím nástrojům posouvá OpenAI blíž k Anthropicu, který od začátku sází hlavně na firemní klientelu a chystá vlastní vstup na burzu. Co z toho budou mít běžní uživatelé? Tady je namístě být skeptický. Vize, kdy za vás agent sám zařídí dovolenou nebo nasadí kód do provozu, zní skvěle do prezentace pro investory. V praxi ale stoupá laťka na spolehlivost: agent, který udělá chybu při rezervaci nebo v produkčním kódu, napáchá víc škody než chatbot, který jen špatně odpoví. Otázkou zůstává, jak moc bude proměna tlačit i na neplatící uživatele, kteří o programování ani o automatizaci úkolů nestojí a chtějí jen položit dotaz. Připomeňme, že OpenAI už dříve oznámilo zavedení reklam v ChatGPT, takže směr je jasný. Pokud se vám tedy zdá, že jste se s chatováním zrovna sžili, mám pro vás špatnou zprávu. Podle samotné firmy jste se naučili ovládat něco, co už ji samotnou přestává zajímat. Chybělo by vám klasické chatování, kdyby ho nahradili agenti? Zdroje: Financial Times, Reuters, 9to5Google, Engadget O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář ChatGPT OpenAI Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! 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