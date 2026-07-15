Prohlížeč se zabudovaným ChatGPT končí! OpenAI Atlas má ale najít využití jinde Hlavní stránka Zprávičky OpenAI po necelém roce ruší svůj AI prohlížeč Atlas, který spustilo loni v říjnu Agentní funkce ale nekončí — stěhují se do desktopové aplikace ChatGPT a do rozšíření pro Chrome Nově má vzniknout i cloudový prohlížeč běžící na serverech OpenAI, kde za vás úkoly odbaví agent Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Ještě loni to vypadalo, že se rozhoří válka o prohlížeče a Chrome konečně dostane pořádnou ránu. OpenAI tehdy spustilo Atlas, prohlížeč s ChatGPT v jádru. Po necelém roce ho ale zavírá — a způsob, jakým to dělá, je vlastně upřímné přiznání porážky. I když ne úplně takové, jak by se zdálo. Prohlížeč je funkce, ne cíl Agent, který si otevře stránku za vás Škrtání „vedlejších questů" Prohlížeč je funkce, ne cíl Po pár měsících experimentování došlo OpenAI k závěru, který mi přijde docela trefný: prohlížeč není cílová destinace, ale jen jedna z funkcí. Místo aby lidi lákalo do nové aplikace, přesouvá schopnosti Atlasu tam, kde už uživatelé stejně sedí. Vznikne tak rozšíření ChatGPT pro Chrome, které vidí obsah stránky, umí ji shrnout, odpovídat na otázky k ní a spouštět delší úkoly. Ano, jde o přímého konkurenta Gemini Side Panelu od Googlu — a zároveň o hezkou ironii, protože firma, která chtěla Chrome sesadit z trůnu, do něj teď leze jako plugin. Agent, který si otevře stránku za vás Druhá část přesunu míří do desktopové aplikace ChatGPT. Ta dostává plnohodnotnější vestavěný prohlížeč, ve kterém můžete surfovat, přihlašovat se k účtům, stahovat soubory a pracovat se stránkami, aniž byste ChatGPT opustili. K tomu přibude cloudový prohlížeč běžící vzdáleně na serverech OpenAI — tam mají agenti plnit úkoly za vás. Dohromady se ChatGPT mění v souvislé pracovní prostředí rozprostřené mezi Chromem, počítačem a cloudem. Škrtání „vedlejších questů“ Konec Atlasu navíc nepřišel z čistého nebe. Šéfka aplikací Fidji Simo před časem nařídila týmu omezit takzvané „vedlejší questy“ — a první obětí tohohle úklidu byl nástroj na generování videa Sora. Atlas je tedy druhý v řadě. Souboj o prohlížeče přitom pokračuje i bez OpenAI: Perplexity má Comet, The Browser Company nabízí Dia a Google s Microsoftem cpou umělou inteligenci přímo do Chromu a Edge. Zdá se ale, že prohlížeč postavený kolem chatbota sám o sobě nikoho nepřesvědčil. Zkusili byste prohlížeč postavený kolem AI, nebo vám stačí rozšíření v Chromu? Zdroj: TechCrunch, OpenAI Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář ChatGPT OpenAI Prohlížeč Mohlo by vás zajímat Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1.2025 Dark Web, skrytá část internetu. Co to je, jak se na něj dostat a kam se podívat? Adam Kurfürst 30.6.2024 Tyhle chytré brýle mají kameru a umělou inteligenci. Jak je na tom cena? Adam Kurfürst 14.12.2024 ChatGPT umí analyzovat videa v reálném čase! Vezměte mobil a můžete začít experimentovat Jana Skálová 17.12.2024 ChatGPT dostává jednu z nejlepších novinek letoška. Usnadní práci na větších projektech Adam Kurfürst 15.12.2024