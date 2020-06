OnePlus Z spekulace: co očekávat od konkurenta Pixelu 4a?

Společnost OnePlus v červenci představí nový model Z, kolem kterého se začínají objevovat zajímavé spekulace i fakta. Zpočátku byl tento model nazýván jako OnePlus 8 Lite, ovšem výrobce se nakonec rozhodl pro první variantu. Má jít o odlehčený model OnePlus 8, který má potěšit příznivou cenou ale také výkonem a použitými materiály.

OnePlus Z: nové spekulace a fakta

Díky tomu, že se telefon nedávno objevil v benchmarku Geekbench již s jistotou víme, že jej bude pohánět čipset Snapdragon 765G, kterému bude sekundovat hned 12 GB operační paměti RAM. Taková kapacita se přitom u telefonů s podobnými čipsety příliš nevidí. V testu na jedno jádro si odnesl 612 bodů, v multijádrovém testu pak 1 955 bodů. Původně se spekulovalo o tom, že bude použit Mediatek Dimensity 1000L, což bylo touto novou skutečností vyvráceno.

Telefon má mít 6,5″ plochý displej a průstřel nahoře uprostřed. Oproti vlajkové lodi tak nenabídne zaoblené strany. Co se týče ceny, tam by se chtěla společnost co nejvíce přiblížit Pixelu 4a, jelikož telefony vyjdou v přibližně stejné datum. Spekuluje se nejvíce o 400 či 450 dolarech, což je na takový výkon poměrně slušná cena. Pixel 4a má oproti němu stát 350 dolarů, ovšem nabídne podstatně horší výkon.

Zdroj: trustedreviews.com