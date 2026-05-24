OnePlus může konkurovat Xiaomi v nové oblasti, jde o další náznak směřování značky?

To, že OnePlus „přehodnocuje regionální strategii a produktový plán" již není žádným tajemstvím Součástí těchto změn by mohlo být i omezení nabídky či úplné stažení z některých trhů Změna strategie by však mohla znamenat také to, že se OnePlus vydá do vod levných smartphonů

Vašek Švec Publikováno: 24.5.2026 12:00

Když se řekne „levný telefon" troufnu si tvrdit, že jednou z prvních značek, která se vám vybaví je Xiaomi, respektive podznačka Redmi. Za léta na trhu si základní modely Redmi vydobyli pověst smartphonů se slušným poměrem cena / výkon a dostatečnou výbavou pro méně náročné uživatele. Samozřejmě, základním smartphonům se věnuje mnoho značek. Dominanci Redmi v levných modelech se však v globálním měřítku podařilo narušit jen málokdy. Dle zatím nepotvrzených zpráv se o to má nyní pokusit i OnePlus, které se v posledních letech profilovalo spíš jako výrobce smartphonů středí a vyšší třídy. OnePlus za tři tisíce? Značka by v rámci své nové strategie údajně měla připravovat svůj první, opravdu levný model, konkrétně v cenové relaci okolo 15 000 rupií, čili v přepočtu přibližně 3 200 Kč. Jak jste asi pochopili, telefon by měl jako první dorazit na indický trh. Případné rozšíření na další trhy však není vyloučeno. Pokud takto levný model značka skutečně nabídne, budeme opravdu zvědavi na jeho výbavu. Zvlášť, když vezmeme do úvahy rostoucí ceny (nejen) pamětí, které zamávali i s cenami chytrých telefonů. Navíc, v současnosti nejlevnějšími smartphony značky jsou modely Nord CE Lite. U nás je to pak OnePlus Nord CE4 Lite za přibližně 5 tisíc Kč. Tento smartphone je však již dva roky starý. Globálně je nejlevnějším zástupcem Nord CE6 Lite, za který si výrobce ve zmíněné Indii účtuje v přepočtu 7 tisíc Kč. Aby tak OnePlus bylo schopno konkurovat i mezi nejlevnějšími smartphony, bude zajisté muset přistoupit k výrazným kompromisům. Nasnadě je zde pochopitelně i prosté přeznačkování modelu od některé jiné značky koncernu – v tomto případě třeba některý z modelů Realme? Může se OnePlus prosadit i mezi nejlevnějšími smartphony? Zdroj: AH

O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta.