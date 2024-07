OnePlus brzy představí řadu produktů v čele s mobilem střední třídy

V budoucnu se firma chystá vydat ještě jeden mid-ranger, který vás překvapí

Dle uznávaného informátora dostane naprosto obří baterii s kapacitou 7 000 mAh

Čínská společnost OnePlus už brzy představí řadu novinek, mezi nimiž se vyjímá především smartphone střední třídy OnePlus Nord 4. Ten naváže na mimořádný úspěch svého předchůdce, který se pyšnil parádní výbavou za vynikající cenu. Firma má nicméně v přípravě ještě nejméně jedno mid-range zařízení, jehož hlavní předností má být naprosto obří kapacita baterie.

OnePlus před nedávnem uvedlo vlajkový model Ace 3 Pro, jenž se může pochlubit 6 100mAh baterií s podporou rychlého dobíjení o výkonu 100 W. Telefon tak nabízí parádní výdrž a ještě k tomu nestráví na nabíječce věčnost. Jeho následovník, co se čisté kapacity týče, zajde do ještě většího extrému.

Nový telefon střední třídy od OnePlus má totiž dostat hned 7 000mAh baterii. Na sociální síti Weibo to uvedl renomovaný leaker Digital Chat Station. Firma, kterou založil nynější šéf technologické značky Nothing, se tak dostane do prakticky bezkonkurenční pozice. Samozřejmě pokud nepočítáme „powerbanky s displejem“ od výrobců jako Doogee nebo Ulefone, které jsou pořádně těžké, ale zato mají klidně i 20 000mAh kapacitu.

Pokud se bojíte, že by novinka od OnePlus enormně vzrostla v rozměrech, pravděpodobně váš můžeme uklidnit. Již u zmíněného Ace 3 Pro totiž firma demonstrovala technologii zvanou Glacier Battery, která je vytvořená na bázi křemíku a má vyšší hustotu. Tloušťku telefonu samotného se tak povedlo udržet pod 9mm hranicí a ani hmotnost 207 g není nic, co by většinu lidí rozhodilo.

Baterie OnePlus Ace 3 Pro je o 3 % menší a má o 23,1 % vyšší kapacitu než běžná 5 000mAh baterie

Jak velkou baterii má váš telefon?

Zdroje: Weibo, Android Authority