OnePlus připravuje levný Pad Lite. Potěší kapacitou baterie a rychlejším čipem

Čínská značka OnePlus evidentně znovu rozšíří svůj seznam tabletů. Nedávno jsme se dočkali představení modelu OnePlus Pad 3 a jak se zdá, brzy ho doplní i novinka spadající do opačného konce cenového spektra. Podle exkluzivního úniku od renomovaného informátora OnLeaks pro web 91mobiles chystá čínský výrobce budget tablet OnePlus Pad Lite, který pravděpodobně nahradí model Pad Go. Z uniklých informací a renderů lze vyčíst parametry i podobu zařízení, jež by mohlo dorazit do Česka s cenou okolo 8 tisíc korun.

Známý design v menším a lehčím těle

Z renderů je patrné, že OnePlus Pad Lite zachovává tradiční vzhled tabletů této značky (tedy s výjimkou nejnovějšího Pad 3). Na zadní straně najdeme charakteristický kruhový fotoaparát umístěný uprostřed horní části a logo OnePlus ve středu tabletu. Na pravé straně zařízení najdeme port USB-C a reproduktory.

Podle úniku bude tablet dostupný v příjemné modré barvě Aero Blue. K tabletu by měl být k dispozici také odpovídající obal, který současně poslouží jako stojánek. Ten se však bude prodávat samostatně jako volitelné příslušenství.

Slušná výbava pro nižší střední třídu

Co se týče specifikací, OnePlus Pad Lite nabídne 11palcový LCD displej s rozlišením 1920 × 1080 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí. Oproti předchůdci jde tedy o mírně menší panel s nižším rozlišením. O výkon se postará procesor MediaTek Helio G100 s grafickým čipem Mali G57, což představuje upgrade oproti čipu Helio G99 použitém v Pad Go. Čipset kromě vyššího hrubého výkonu slibuje lepší energetickou účinnost.

Tablet má být vybaven 6 GB operační paměti a 128 GB úložištěm, přičemž není vyloučeno, že při oficiálním uvedení budou k dispozici i další paměťové konfigurace. Fotografická výbava zahrnuje 5Mpx zadní snímač a 5Mpx přední kameru

Větší baterie a nejnovější software

Jednou z největších výhod nového modelu je baterie s kapacitou 9 340 mAh, která nabízí větší kapacitu než 8 000mAh akumulátor v předchozím modelu. Z hlediska softwaru přijde tablet s předinstalovaným OxygenOS 15.0.1 postaveným na Androidu 15. Pokud jde o konektivitu, k dispozici bude verze pouze s Wi-Fi, ale i dražší varianta pyšnící se podporou mobilních sítí.

Vzhledem k specifikacím a názvu lze očekávat, že OnePlus Pad Lite bude cenově dostupný tablet, pravděpodobně s cenou okolo 8 000 Kč (tolik kdysi stál model Pad Go). Kdy a kde OnePlus plánuje tablet uvést na trh, však zatím není známo.

Jak se vám líbí specifikace nového OnePlus Pad Lite?

Zdroj: 91mobiles