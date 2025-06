OnePlus Pad 3: Nadupaný tablet s obřím displejem míří proti konkurenci. Zvládne to?

Tablety s Androidem to v posledních letech nemají jednoduché. Většina uživatelů sahá po iPadech a z Android světa zůstává dominantní už jen Samsung se svou řadou Galaxy Tab S; alespoň to je jeden z pohledů, kterým lze současnou situaci vnímat. Přesto se OnePlus nebojí výzvy a přichází s třetí generací své vlajkové lodě na poli tabletů – OnePlus Pad 3. A je to pořádné dělo, na které se dnes podíváme.

Největší wow efekt? Displej. 13,2″ LCD s rozlišením 3 392 × 2 400 px a netradičním poměrem stran 7:5 nabízí obnovovací frekvenci až 144 Hz, přičemž jas dosahuje až 900 nitů v režimu vysokého jasu. To je ideální třeba na čtení knih a komiksů, práci s PDF soubory, digitální malbu nebo obecný multitasking.

Uvnitř najdeme Snapdragon 8 Elite, čímž se OnePlus Pad 3 řadí mezi absolutní špičku. V USA uživatelé dostanou variantu s 12 GB RAM a 256GB.

Úložiště a paměť se nicméně liší i podle regionu, ve kterém tablet zakoupíte. Například Evropa a Indie mají nabízí ještě 16GB / 512GB verzi tabletu.

Výdrž a audio má OnePlus Pad 3 na vysoké úrovni

Je samozřejmé, že pořádný displej chce i pořádnou baterii. Od toho je v OnePlus Pad 3 baterie o kapacitě 12 140 mAh, která zvládne bez nabití celý den i více, a dobíjí se 80W drátem. Pro fanoušky bezdrátového nabíjení však tablet přináší poněkud smutnou zprávu: chybí, což ale není u tabletů zas tak velkým překvapením. Stejně tak nepočítejte s LTE připojením.

Co ale určitě potěší, a to především ty z nás, kteří si potrpí na kvalitním audiu, jsou 4 woofery (pro basy) a 4 tweeter reproduktory (pro vysoké tóny), což by ve výsledku mohlo produkovat zvuk výrazně lepší než tabletů vyšších středních tříd, které mají typicky reproduktory pouze 4. Zároveň by z takové sestavy mohl do jisté míry jít vytáhnout i prostorový efekt.

Kamerový set nadále tvoří 13Mpx zadní a 8Mpx přední kamera, což sice není žádná špička, ale na focení tabletem to obvykle nevadí; zařízení prostě není dělané na pořizování fotografií, ze kterých by vám spadla brada.

Další nevýhodou pak může být absence čtečky otisku prstů, kterou sice kompenzuje odemykání pomocí skenu obličeje, ale stále to nemusí odpovídat komfortním potřebám náročnějších uživatelů, na které je tablet mířen.

Aktualizace a dostupnost

Tablet běží na OxygenOS 15 postaveném na Androidu 15, přičemž OnePlus slibuje 3 hlavní aktualizace systému a dokonce 6 let bezpečnostních záplat, což je u Android tabletů rarita (až na značku Google Pixel, která typicky slibuje 7 let bezpečnostních záplat u novějších zařízení).

Co se týká dostupnosti, tablet lze v tuto chvíli v barvě Storm Blue předobjednat z oficiálních stránek OnePlus s tím, že předobjednávky běží do 7. července a běžný prodej začne hned další den. Při té příležitosti si zákazníci mohou vybrat dárek zdarma z následujících:

Klávesnice OnePlus Smart Keyboard

Folio pouzdro

Stylus OnePlus Stylo 2

80W adaptér

Navíc je k dispozici bonus 100 dolarů (cca 2 166 Kč) za výkup starého zařízení a 10% sleva pro studenty. Celková cena pak v předprodeji čítá 599 €, a tedy zhruba 14 900 Kč, a v běžném prodeji 699 €, což je v přepočtu zhruba 17 340 Kč.

Jedno je jasné: OnePlus Pad 3 míří na náročné uživatele, kteří hledají maximální výkon a špičkový obraz, zvuk i výdrž, ale nechtějí si vytvořit příliš hlubokou díru do rozpočtu. Pokud tedy nepřikládáte příliš velkou váhu funkcím jako LTE a čtečce otisků, zatím se rozhodně jedná o solidního kandidáta.

Co vy na to? Padnul vám OnePlus Pad 3 do oka?

Zdroj: AndroidAuthority, OnePlus