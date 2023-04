OnePlus Pad míří do Evropy

Nabízí vlajkový čip a rychlý 144Hz displej

Zaplatíme za něj 499 eur

Před několika týdny OnePlus představilo svůj první tablet OnePlus Pad, který se může pochlubit skvělými specifikacemi a spekulovalo se nad tím, zda se vůbec podívá do Evropy. Máme dobré zprávy. Firma totiž oficiálně potvrdila, že se tablet podívá do Indie i Evropy, navíc zveřejnila také ceny.

V Evropě se bude prodávat jediná verze a to 8/128 GB za cenu 499 eur, což je asi 11 700 korun. V nabídce bude pouze Halo Green barva. Tablet si můžete objednat od 28. dubna, k prvním zákazníkům se pak dostane 18. května. Pokud tedy o tabletu přemýšlíte, doporučujeme předobjednávku vytvořit právě 28. dubna do 11:00, kdy dostanete zdarma adaptér SuperVOOC 80W, 100GB úložiště na Google One na 6 měsíců a rovněž na 6 měsíců zdarma YouTube Music. Navíc si můžete koupit sluchátka OnePlus Buds Z2 s 60% slevou.

OnePlus Pad | Smooth Without Equal

OnePlus Pad se pyšní 11,61palcovým IPS panelem se 144Hz obnovovací frekvencí a rozlišením 2000 x 2800 pixelů, čipsetem MediaTek Dimensity 9000, 13Mpx hlavním fotoaparátem a 9510mAh baterií, takže o výkon rozhodně nebude nouze.

Jak se vám zamlouvá tablet OnePlus Pad?

