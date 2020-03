“Co máme dát do systému?” One Plus sbírá nápady od svých uživatelů

Systém OxygenOS, který se nachází v telefonech značky OnePlus, patří bezpochyby k těm nejlepším variacím Androidu na světě. Zejména proto, že je téměř čistý a případné doinstalované doplňky mají své opodstatnění a opravdové využití. Čínská firma si hodně zakládá na komunikaci se svou komunitou a rozhodla se nyní zapojit uživatele i do rozhodování o budoucích verzích OxygenOS. Na svém webu 5. března spustila možnost přispívat do databáze nápadů a námětů. Právo přispívat má kdokoli s účtem do komunitní sekce. OnePlus bude nápady pro vylepšení OxygenOS od uživatelů sbírat až do 30. dubna.

Celé to bude vlastně probíhat jako soutěž. Příspěvky se budou hodnotit v dvoutýdenních periodách, tedy ve čtyřech kolech. Nápady budou posuzovat samotní uživatelé mezi sebou. A aby měli všichni o motivaci postaráno, firma si pro nejlepších přispěvatele připravila ceny. Autoři TOP 5 nejlépe hodnocených příspěvků z každého kola se mohou těšit na komunitní kredity, náramek a sluchátka. Autoři nápadů, které nakonec budou vývojáři vybrány jako vhodné pro implementaci, dostanou VIP vstupenku na letošní představování novinek od OnePlus i s večeří a výletem. Pro všechny přispěvatele má společnost připraveno 20 komunitních kreditů.

Jaké nápady uživatelů se asi firmě OnePlus k systému OxygenOS sejdou?

