V kancelářích společnosti OnePlus v tuto chvíli probíhá mimo jiné vývoj telefonu OnePlus Nord 3. Spolu s řadou Nord ale nemají přijít jen telefony, ale vůbec poprvé také sluchátka a chytré hodinky. A právě těmi se budeme zabývat v následujícím textu.

Chystané hodinky OnePlus Nord Watch, o kterých jsme vás poprvé informovali před několika týdny by se měly představit právě s telefonem Nord 3. Ten by přitom měla firma odhalit někdy v létě, odhaduje se červenec. Leaker Mukula Sharmy si nyní na oficiálním webu společnosti všiml názvu Nord Watch, takže označení je v podstatě už teď potvrzeno. Vedle hodinek se mají ukázat také bezdrátová sluchátka OnePlus Nord Buds.

So yes, the OnePlus Nord Watch is coming up too 🔥. Have spotted the moniker on the official website (India).

— Mukul Sharma (@stufflistings) April 15, 2022