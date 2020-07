Test odolnosti OnePlus Nord je tu. Telefon během něj prasknul

Kanál JerryRigEverything v posledním videu ukazuje test odolnosti OnePlus Nord. Jedná se o levnější variantu k OnePlus 8 a 8 Pro s určitými kompromisy jako je horší čipet, trochu menší displej či plastový rámeček.

A právě ten vzbudil největší rozruch v nejnovějším videu od JerryRigEverything. Zack totiž provedl tradiční test odolnosti, který se mimo jiné skládá také z testu ohybu. Jenže když se pokusil Zack telefon ohnout, což se mu mimochodem podařilo, tak právě plastový rám telefonu prasknul.

OnePlus Nord Durability Test! – Sacrifices were made…

To, že však telefon prasknul během tohoto mučení mu však osobně nemáme příliš za zlé. Ohnutí telefonu totiž vyžaduje poměrně velké vyvinutí síly a pokud jej ohnout nechcete, asi se vám to při běžném používání nepovede. Přesto doporučujeme nenosit telefon v džínech. V tomto případě by se vám to totiž nemuselo vyplatit.

Co říkáte na test odolnosti OnePlus Nord?

Zdroj: YouTube JerryRigEverything