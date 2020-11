Maximální jas zde činí 400 nitů a ani na přímém slunci není problém s čitelností, což nás také překvapilo a u LCD panelů to není pravidlem. Zkrátka, pokud jste na LCD panely zvyklí, budete z něj nadšení. Měli bychom k němu snad jen dvě výhrady. Konkrétně k oleofobní vrstvě a poměrně velké bradě. Možná jsme až příliš rozmazlení novými Pixely, ale brada telefonu by mohla být prostě menší. Nevíme, zda je to opět jen naše zhýčkanost, ale prsty po displeji nekloužou tak pohodlně, jako u jiných telefonů v prémiovějším segmentu. Jelikož většina z vás použije stejně ochranné sklo, nejedná se o tak velkou překážku. Jen bychom to zrovna u OnePlus nečekali.

Hardware a výkon OnePlus Nord N10 5G

OnePlus Nord N10 5G je poháněno čipsetem Qualcomm Snapdragon 690 5G, kterému dopomáhá 6 GB operační paměti RAM. Papírově podává telefon skvělý výkon. V GeekBench si na jedno jádro vysloužil skóre 608 bodů, v multijádrovém testu pak 1853 bodů. Vedl si tedy lépe, než nejen Google Pixel 4a, ale také dokonce Google Pixel 5. Jenže realita bohužel tak růžová není. Vyladěnost softwaru je věc, kterou jsme vám spolu s Pixely neustále cpali do hlavy a zde je jasně vidět proč. Telefon je totiž sice papírově výkonnější a třeba ve hrách podává o něco lepší výsledky, ovšem při běžném používání je plynulost systému neporovnatelná.

Qualcomm Snapdragon 690 5G

6 GB RAM

128 GB úložiště

Doufáme, že to OnePlus vyřeší nějakou aktualizací. Nejednou se nám totiž stalo, že se nám telefon na několik vteřin zasekl a ani samotné používání systému není tak plynulé, jako bychom zrovna od nadstavby OxygenOS čekali. Tu a tam jsme se setkali se sekanými animacemi nebo dokonce záseky samotných aplikací. A to je velký problém. Naopak když už ve v aplikaci nacházíte (typický příklad může být Google Chrome), je její používání příjemné a plynulé. Hraní her nás příjemně překvapilo.

Telefon nemá problém s nejnáročnějšími 3D hrami jako je Call of Duty: Mobile, Fortnite, PUBG, Asphalt: 9 Legends nebo Shadowgun Legends a to mnohdy i na nejvyšší grafické nastavení. Jestliže tedy hledáte telefon zejména na hry, mohl by být OnePlus Nord N10 5G zajímavým kandidátem. Má velký displej, skvělý výkon a také solidní výdrž baterie. K tomu se ale ještě dostaneme. Co se týče úložiště, to je zde 128 GB a lze jej rozšířit pomocí microSD a to až do kapacity 512 GB. Co se týče stereo reproduktorů, ty hrají poměrně slušně. Mají sice slabší basy, ale to nelze telefonu v této cenové kategorii vyčítat.

Uživatelské prostředí

Nebudeme se zde věnovat tomu, že prostředí občas zlobí a doufáme, že to OnePlus vyřeší aktualizací. Pojďme se podívat na samotný systém OxygenOS 10.5.3, který je postavený na Androidu 10. Jedná se o jednu z vůbec nejčistějších nadstaveb a velice se podobá čistému Androidu, který je nám ze všech systémů nejsympatičtější. Na hlavní stránce se nachází složka s aplikacemi od OnePlus, zaujal nás perfektní správce souborů nebo služba Game Space.