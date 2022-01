Pamatujete si na kauzy ohledně OnePlus Nord 2 a výbuchů? Nyní se na internetu objevil další případ, který se však týká modelu OnePlus Nord CE. Při výbuchu naštěstí nebyl nikdo zraněn a společnost zareagovala na tento incident poměrně rychle.

OnePlus Nord CE vybouchl při vytahování z kapsy

Uživatel Dushyant Goswami sdílel na svém Twitteru fotku vybuchlého telefonu OnePlus Nord CE, ke kterému přiložil text: “Vlastním mobil od velice populární firmy OnePlus, která všude slibuje tu nejlepší kvalitu. Telefon mám pouze 6 měsíců a včera doslova vybouchl v době, kdy jsem ho vytahoval z kapsy. Nejen že je to nepřijatelné, ale také smrtelně nebezpečné. Bude značka zodpovědná za tuto nehodu?”, ovšem po několika hodinách svůj tweet smazal. Za fotografie tedy vděčíme webu 91mobiles.

Goswami na svůj Twitter následně přidal informaci o tom, že při výbuchu nebyl nikdo zraněn a že jej OnePlus stačilo kontaktovat a navrhlo mu, že mu vymění vadný kus za nový. Vypadá to tedy, že se vše vyřeší smírnou cestou a Dushyantovi bude stačit nový mobil. Je to zároveň také vůbec poprvé, co OnePlus nabízí výměnu někomu, komu telefon vybouchl.

