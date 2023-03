OnePlus už příští úterý, 4. dubna představí nový telefon Nord CE 3 Lite 5G spolu se sluchátky OnePlus Nord Buds 2. Telefon bude lákat především na nízkou cenu, ale také třeba na 120Hz displej, velkou baterii či pěkné tělo.

Telefon by měl mít rozměry 165,5 x 76 x 8,3 mm a vážit bude 195 gramů. Tělo bude z plastu a skla. Podle nejnovějších informací bude mít 6,7palcový LCD displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Narušovat jej bude průstřel s 16Mpx selfie kamerkou a výdrž obstará 5 000mAh baterie s rychlým 67W nabíjením.

Srdcem telefonu bude prý Qualcomm Snapdragon 695 5G s 8 GB LPDDR4X RAM a 128GB úložištěm typu UFS 2.2. To bude navíc možné rozšířit skrz microSD karty. Na zadní straně bude 108Mpx hlavní fotoaparát doplněný o dva 2Mpx snímače, pravděpodobně hloubkový senzor a makrokameru. Systémem by měl být Android 13. Cena by se neměla příliš lišit od aktuální generace, takže se opět bude pohybovat okolo hranice 6 000 korun.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Láká vás některý z nových OnePlus telefonů?

Zdroj: GSMArena