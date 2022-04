Jste fanouškem značky OnePlus a netrpělivě vyhlížíte další dostupný smartphone z dílny tohoto výrobce? Pak jste možná zaregistrovali zvěsti o připravovaném OnePlus Nord CE 2 Lite, mezi jehož přednosti má (mimo jiné) patřit poměr cena/výkon. Nově se na světlo světa dostaly podrobnější informace o chystané novince, včetně prvního renderu. A jak se zdá, ona chystaná novinka až takovou novinkou nebude.

OnePlus Nord CE 2 Lite nebo Realme 9 Pro?

Uniklé informace hovoří o nasazení 6,58″ FullHD+ IPS displeje se 120Hz obnovovací frekvencí a čipsetu Qualcomm Snapdragon 695 spolu s 6 nebo 8 GB RAM. Úložiště by pak mělo být minimélně 128GB, o dalších paměťových variantách zatím nebyla řeč. Nové OnePlus Nord CE 2 Lite by dále mělo spoléhat na trojici fotoaparátů na zádech, reálně však využijete pouze jeden a to primární, disponující 64MPx snímačem. Další dvě pozice pak zabírá 2Mpx makro kamerka a 2Mpx monochromatický snímač. Selfie kamerka má nabídnout 16MPx snímač. Uvnitř telefonu se pak ukrývá 5 000mAh baterie a telefon zvládá až 33W nabíjení.

Možná si říkáte, že jsou vám tyto parametry povědomé. A mají proč. I na našem trhu totiž seženete zcela identicky vybavený smartphone v podobě Realme 9 Pro. Zdá se tedy, že připravované OnePlus Nord CE 2 Lite bude výsledkem “koncernové” spolupráce a v zásadě se bude jednat o Realme s nadstavbou OxygenOS 11 a nepatrně upraveným designem zad. Stejně jako Realme pak ani novinka od OnePlus nenabídne posuvník pro přepínání zvukových profilů. Na závěr pak dodojme jen, že Realme 9 Pro se na našem trhu prodává za cenu okolo 7,5 tisíce Kč. Uvidímte tedy, zda a za kolik se k nám dostane uniklé OnePlus.

Dali byste přednost stejnému telefonu od OnePlus nebo Realme?

Zdroj: GSMArena.com