OnePlus Nord 6 prý přinese 165Hz displej do střední třídy. Překvapit může i obří baterií

Adam Kurfürst Publikováno: 15.3.2026 22:00

Řada Nord od OnePlus si v posledních letech vybudovala pověst skvělého poměru ceny a výkonu, a zdá se, že nadcházející generace by tento trend mohla ještě posílit. Informátor Yogesh Brar na platformě X prozradil, že OnePlus Nord 6 dorazí již začátkem dubna a přinese s sebou výrazné vylepšení oproti loňskému modelu Nord 5. Snapdragon 8s Gen 4 míří do střední třídy Displej s vyšší obnovovací frekvencí Baterie: Otazník nad evropskou verzí Cena prý půjde nahoru Snapdragon 8s Gen 4 míří do střední třídy Srdcem nového Nord 6 by měl být čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, což představuje generační skok oproti Snapdragonu 8s Gen 3 v předchůdci. Podle dřívějších benchmarků by měl nový procesor nabídnout přibližně o 26 % vyšší vícejádrový výkon. Specifikace Nord 6 by měly do značné míry kopírovat čínský model OnePlus Turbo 6, který byl představen v lednu. Ten kromě výkonného čipsetu nabízí také proprietární herní Wi-Fi čip G1, jenž má zajistit stabilnější připojení při online hraní. Displej s vyšší obnovovací frekvencí Nord 6 by měl disponovat 6,78″ AMOLED displejem s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí až 165 Hz. To je o 21 Hz více než u Nord 5, který nabízel 144Hz panel. Vyšší obnovovací frekvence by měla ocenit především hráči, kteří si na novince budou moci užít hry v nativním režimu 165 snímků za sekundu. Obrazovka by také měla být o něco menší než u předchůdce, jehož displej měřil 6,83 palce. Rozdíl půl palce sice není dramatický, ale telefon by díky tomu mohl lépe padnout do ruky. Baterie: Otazník nad evropskou verzí Nejzajímavější specifikací čínského Turbo 6 je bezesporu 9000mAh baterie. Pokud by se stejná kapacita dostala i do globálního Nord 6, jednalo by se o navýšení o celých 3 800 mAh oproti evropské verzi Nord 5, která disponovala pouze 5 200mAh akumulátorem. S takovou kapacitou by telefon bez problémů vydržel dva plné dny běžného používání. Je však třeba poznamenat, že globální verze může dostat menší baterii kvůli odlišným regulacím na jednotlivých trzích – podobně jako tomu bylo právě u Nord 5, který měl v Evropě výrazně menší akumulátor než v jiných regionech. Nabíjení by mělo zůstat na 80W, což odpovídá předchůdci. Cena prý půjde nahoru Yogesh Brar rovněž naznačil, že Nord 6 bude dražší než Nord 5. Žádnou konkrétní částku nicméně nezmínil, a tak můžeme pouze spekulovat. Loňský model na náš trh přišel s cenou 11 990 Kč v základní konfiguraci s 8GB RAM a 256 GB místa, dražší verze 12/512GB stála 13 990 Kč. Zaujal vás OnePlus Nord 6 na základě uniklých specifikací? Zdroje: Yogesh Brar/X, Gizmochina, ITHome