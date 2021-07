OnePlus Nord 2 5G je prvním telefonem se systémem Color OS

Společnosti OnePlus a Oppo nedávno oznámily, že sloučí své nadstavby Oxygen OS a Color OS. Mohli jsme to vidět už u OnePlus 9 v Číně, kde byl telefon standardně dodáván se systémem Color OS namísto Hydrogen OS (čínská verze Oxygen OS). A nyní je podobná situace u nedávno představeného OnePlus Nord 2 5G.

OnePlus to potvrdilo v rámci příručky pro recenzenty modely Nord 2, která dorazila i nám. Na webových stránkách ani v jiných propagačních materiálech se ale tuto informaci nedovíte. Na první pohled vše ale zůstává stejné a společnosti se tak rozhodly kvůli rychlejším aktualizacím na telefony.

Did OnePlus anything about Nord2 being the first ColorOS OnePlus device with an OOS skin?

— Max Weinbach (@MaxWinebach) July 22, 2021