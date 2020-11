Skromné OnePlus? U levného telefonu nezmiňuje klíčovou vlastnost

Společnost OnePlus se až do letošního roku soustředila výhradně na vlajkové modely. Vše však změnil OnePlus Nord a také dva nedávno představené telefony OnePlus N10 5G a OnePlus N100. Druhý jmenovaný, tedy OnePlus N100 však disponuje dle všeho 90 Hz displejem. Ještě nedávno přitom na oficiálním webu uváděla společnost 60 Hz displej.

OnePlus N100 má 90 Hz displej

OnePlus N100 má být pouze mírně vylepšeným Oppo A53 a A53s, což jsou telefony, které mají 90 Hz displej. Proto bylo překvapením, že firma udávala hodnotu 60 Hz. Redaktoři z Android Authority, kteří měli telefon na test však zjistili, že mohou v nastavení displeje přepnout právě na 90 Hz režim. Na to firma ihned zareagovala a nyní na svém webu uvádí, že displej OnePlus N100 disponuje skutečně vyšší obnovovací frekvencí, ovšem záleží na tom, jaké aplikace zrovna používáte.

Jako výchozí má přitom telefon nastavených 60 Hz. Začínají se tak objevovat spekulace o tom, že čipset Snapdragon 460 nemusí po celou dobu používání nabídnout tak plynulý zážitek a 90 Hz frekvence by tak zůstala nevyužita. Právě proto prý společnost dělala, že telefon vyšší obnovovací frekvenci vůbec nemá. Marketingová oddělení společností dělají většinou pravý opak. To, zda je to dobře či špatně necháme čistě na vás. Nicméně se jedná přinejmenším o dost bizarní situaci.

OnePlus Nord N100 Unboxing & First Look – A Budget Premium Feeling Smartphone!

Co si o celé situaci myslíte?