OnePlus láká špuntem na nová sluchátka. Že by očekávaná Buds Z?

Čínská firma OnePlus zveřejnila na Twitteru příspěvek, kterým láká na jeden ze svých nových produktů. Kdyby snad nebylo na první pohled jasné, že se jedná o detail silikonového špuntu sluchátek, doplnila jej popiskem “Úplně nový svět zvuku. Už brzy.” Takzvaný teaser pravděpodobně neodkazuje na nic jiného než na sluchátka OnePlus Buds Z. K jejich finálnímu představení by mělo dojít 14. října společně s novým telefonem této značky s označením 8T. Vazbu mezi těmito produkty prokazuje i odkaz vedoucí právě na datum představení tohoto mobilu.

A whole new world of sound. Coming soon. — OnePlus (@oneplus) October 1, 2020

O modelu Buds Z tedy nyní víme minimálně to, že budou mít silikonové špunty a budou se tedy lišit od dřívější varianty Buds minimálně v tomto. Mělo by jít každopádně o další TWS, tedy skutečně bezdrátová sluchátka s přenosným pouzdrem, na jaká jsme nyní zvyklí. O přesných parametrech se toho teď ale moc neví. Ani o případné přítomnosti aktivního potlačení šumu. Odhaduje se ale, že půjde celkově o levnější variantu staršího modelu. Třeba nám o OnePlus Buds Z napoví něco nějaký další teaser. Do představení je vlastně ještě celkem daleko.

Máte raději sluchátka se špunty, nebo bez?

Zdroj: aheadlines