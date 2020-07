Cena sluchátek OnePlus Buds skoro odhalena. Je nižší, než jsme čekali

OnePlus Buds, vůbec první bezdrátová sluchátka společnosti OnePlus budou představena 21. července spolu s OnePlus Nord a nyní je odhalena jejich cena. Tedy, skoro. Na svém Instagramovém účtu společnost zveřejnila video s popiskem $XX.XX.

To znamená, že budou stát méně než 100 amerických dolarů. V nejhorším (a předpokládaném) případě se bude jednat o cenu 99,99 dolaru, což je asi 2 300 korun bez daně. Sluchátka by tak byla suverénně levnější, než AirPods od Applu i Galaxy Buds Plus od Samsungu.

Připočtěme k tomuto faktu rychlé nabíjení a máme zde adepta na nejprodávanější sluchátka. Záleží však také na tom, jak budou sluchátka hrát. Vzhledem k faktu, že již existující OnePlus Bullets Wireless Z hrají za svou cenu opravdu dobře se dá čekat, že i zcela bezdrátová varianta na tom bude při nejmenším slušně.

Jak se vám zamlouvá cena OnePlus Buds?

