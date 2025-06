Android 16 přichází, pro některé telefony OnePlus je to ale labutí píseň. O které se jedná?

Android 16 je připraven ke startu, a jako první ho opět dostanou majitelé Pixelů. Dobrou zprávou ale je, že ani OnePlus nespí – testovací verze běží už od dubna a stabilní nový Android by měl v plné kráse dorazit během července. Jenže zatímco někteří se mohou těšit na nové funkce, jiní se tímto updatem rozloučí.

Pokud vlastníte některý z následujících modelů, máte nejspíš smůlu – Android 16 pro vás bude poslední velká aktualizace systému. Další generace operačního systému už se netýká zařízení:

OnePlus 11R

OnePlus Nord 3, CE 4 & CE 4 Lite

OnePlus Pad

Společnost sice zatím oficiálně nepotvrdila, které modely dostanou Android 16, ale podle dosavadních aktualizačních pravidel to vypadá právě takto. Pokud tedy chcete dál dostávat nové funkce, bezpečnostní záplaty a optimalizace, bude vás během příštího roku pravděpodobně čekat výběr nového telefonu.

Jak je na tom vlastně OnePlus s aktualizacemi obecně?

Společnost se v posledních letech vlastně docela zlepšila, jak uvádí portál GizmoChina. Vlajkové lodě (např. OnePlus 12) už dostávají čtyři generace Androidu, dříve to byly jen tři. U Nord série, která je koncem Android aktualizací zasažená nejčetněji, to přitom záleží na modelu:

Nord 3 má slíbené 3 aktualizace

Nord 4 dokonce čtyři roky (což mimochodem překvapí u telefonu střední třídy vzhledem k tomu, že se ke 4 OS aktualizacím přidává i 6 let bezpečnostních aktualizací)

Levnější Nord CE a Nord N dostanou jen dva velké updaty

OnePlus Open, skládací model značky, má pak slíbeny čtyři aktualizace. Tablety této značky ale typicky dostanou jen tři verze Androidu.

Co z toho vyplývá? Společnost se očividně v této kategorii snaží provádět kontinuální zlepšení, ale stále má co dohánět, pokud se chce vyrovnat konkurenci. Například Samsung a Google v tuto chvíli nabízejí až sedm let aktualizací, a to i u některých modelů střední třídy; takový Samsung Galaxy A55 má slíbeno šest let podpory, což je v této třídě nadstandard.

Vlastníte některé ze zmíněných zařízení? Pokud ano, jaký bude váš další krok?

Zdroj: GizmoChina