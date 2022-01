V říjnu minulého roku představila společnost OnePlus v Číně velice zajímavý model v podobě OnePlus 9RT a nyní se zdá, že se brzy objeví také na globálním trhu. Na Twitteru totiž indická pobočka společnosti sdílela text “Get ready to decode greatness. Coming soon!” a k němu také video, po jehož rozluštění nám vychází právě OnePlus 9RT.

OnePlus 9RT zamíří brzy na globální trh

Byla by to rozhodně zajímavá informace, jelikož právě OnePlus 9RT patří k těm nejzajímavějším modelům letošního podzimu. Může se pochlubit s 6,62″ AMOLED displejem s rozlišením 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí a až 600Hz vzorkovací frekvencí, což je jedna z vůbec nejvyšších hodnot na trhu. Pod kapotou nalezneme čipset Qualcomm Snapdragon 888 v kombinaci s 8/12 GB RAM a 128/256GB úložištěm.

OnePlus 9RT Full Review: The perfect balance of camera and price

Na zadní straně nalezneme trojici fotoaparátů v čele s 50Mpx hlavním snímačem. Co se týče ceny, v Číně telefon vychází na 3 300 CNY, což je asi 11 200 korun bez daně. V Evropě by měl telefon stát okolo 549 EUR, což je přibližně 13 600 korun. Mohlo by tedy jít o poměrně solidní poměr mezi cenou a výkonem.

Koupili byste si telefon od OnePlus?

Zdroj: GSMArena