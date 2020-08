OnePlus telefony dostávají podporu 90 FPS v PUBG Mobile

Populární battle-royale hra PUBG Mobile nově umí na vybraných telefonech OnePlus 90 FPS režim. Tato exkluzivita potvrá až do 6. září 2020, než se dostane i na ostatní podporované telefony. Na jakých OnePlus modelech si tedy můžeme užít 90 FPS?

OnePlus telefony podporují 90 FPS v PUBG Mobile

Všechny modely OnePlus 7 Pro, 7T, 8 a 8 Pro nyní podporují 90 snímků za sekundu u hry PUBG Mobile. Ano, můžete vidět, že OnePlus Nord zde chybí. Zřejmě je to kvůli tomu, že disponuje horším čipsetem Snapdragon 765G a sami nevíme, zda by bylo možné na takové snímky hru vůbec zprovoznit s rozumným grafickým nastavením.

Pete Lau se na tuto exkluzivitu vyjádřil ve smyslu, že komunita OnePlus je plná technickým nadšenců, kteří hledají co nejlepší a nejplynulejší zážitek. A přesně proto dostávají tyto telefony tuto exkluzivitu. Není to mimochodem poprvé, co u OnePlus vidíme takový krok. V červnu se stejná exkluzivita podepsala také u neméně populárního Fortnite.

Hrajete PUBG Mobile nebo Fortnite?

Zdroj: gsmarena.com