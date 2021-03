Co si o novém OnePlus 9 Pro myslí Marques Brownlee?

OnePlus 9 Pro konečně oficiálně vyšlo a Marques Brownlee z kanálu MKBHD jej několik týdnů testoval a měl jej jako svůj primární telefon. Co říká na vzhled, výkon nebo dlouho očekávaný fotoaparát, na kterém firma spolupracovala s Hasselbladem?

OnePlus 9 Pro MKBHD recenze

Marques nejprve reaguje na design. Telefon se mu líbí a v kombinaci s malým průstřelem i rámečky okolo displeje vypadá dobře. Lesklá záda jsou však zároveň magnetem na otisky prstů, což je ale pochopitelné. Co se týče displeje, ten je dle jeho slov skvělý a rychlý, ovšem čtečka otisků prstů je umístěná celkem nevhodně příliš dole. Výhrady samozřejmě nemá ani k výkonu. Specifikace telefonu jsou samozřejmě nekompromisní.

OnePlus 9 Pro Review: A Huge Hasselblad Promise!

Co se týče fotoaparátů, snímky jsou dle něj povedené, velmi ostré a jsou v nich často vidět i malé detaily. Občas zlobí barevná věrnost, ale to je spíše otázka softwaru. Co ho štve nejvíce je fakt, že když vyfotíte snímek, náhled v pravém horním rohu se vám ukáže jiný než je výsledná fotografie. Telefon také fotografii fotí poměrně dlouho. Marques ale věří, že toto OnePlus vyřeší aktualizací. Na celou recenzi se můžete podívat na jeho YouTube kanále.

Jak se vám zamlouvá nové OnePlus?