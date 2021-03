V telefonu OnePlus 9 Pro se objeví nový displej LTPO AMOLED. Potvrdil to samotný šéf společnosti Pete Lau. Jednou z klíčových výhod této technologie bude schopnost přepínat mezi obnovovací frekvencí. Lau tvrdí, že bude schopen telefon plynule přejít ze 120 Hz až na 1 Hz.

To se bude hodit třeba při zapnutém Always-On displeji a samozřejmě několik dalších případů, kdy telefon zobrazuje cokoliv statického. Telefony budou mít kromě vysoké obnovovací frekvence také vysokou vzorkovací frekvenci, což umožní rychlejší reakce samotného panelu. Přesné číslo nám ale firma neprozradila.

We led the industry in introducing high refresh rate displays, and now we’re leading in … low refresh rates. The #OnePlus9Series LTPO display can switch anywhere from 1-120 Hz, just when you need it. Fast, smooth, and lighter on your battery. pic.twitter.com/erOGmeSYzP

— Pete Lau (@PeteLau) March 16, 2021