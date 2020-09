OnePlus 8T nedostane Pro variantu. Proč?

Dle jednoho z nejspolehlivějších leakerů co se týče OnePlus letos nedostane vlajková loď 8T Pro variantu. Zprávu začínají potvrzovat i další leakeři a tak se letos budeme muset spokojit s klasickou verzí. Jenže ta bude s největší pravděpodobností právě onou Pro verzí a ta klasická nedorazí.

OnePlus 8T nedostane Pro variantu

Důvod je poměrně prostý. OnePlus totiž nedávno představilo model Nord, který spadá do střední třídy a chystá se představit low-endový telefon s podporou 5G. A právě proto přijde jen jedna varianta, která bude mít vlajkové parametry a samozřejmě také cenu. OnePlus 8 se dá totiž v dnešní době koupit za 16 000 Kč, za to Pro verze stojí stále 25 000 Kč. Kdyby se měli ceny přibližně dodržet i u 8T řady, spousta zákazníků by raději sáhla po OnePlus 8T, nežli po OnePlus Nord.

Co se týče specifikací, zatím unikl benchmark GeekBench, kde se zařízení označuje jako KB2001 a je poháněno čipsetem od Qualcommu s označením “Kona”. Právě tak se označuje Snapdragon 865 Plus a sekunduje mu 8 GB operační paměti RAM. V testu na jedno jádro dosáhl telefon na 912 bodů, v multijádrovém pak 3288 bodů. To oproti původnímu OnePlus 8 není nijak zásadní vylepšení a například na Lenovo Legion nadcházející vlajková loď ztrácí.

Koupili byste si raději OnePlus Nord nebo OnePlus 8?

