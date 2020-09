Příchod OnePlus 8T oficiálně potvrzen. Láká na něj i Robert Downey Jr.

Čínská společnost OnePlus brzy ukáže světu nový telefon s modelovým označením 8T. Přístroj doplňující letošní osmou sérii, o němž se chvíli spekulovalo, zda vůbec bude, se představí 14. října. Firma vystavila oznámení s tímto datem na web, Twitter a novinářům i fanouškům jej poslala přímo do e-mailových schránek. Současně se objevil také krátký video teaser, ve kterém účinkuje ambasador značky a představitel Iron Mana či filmového Sherlocka Holmese Robert Downey Jr. Klip končí hláškou “Již brzy”, nicméně už víme, že datum představení mobilu OnePlus 8T bylo stanoveno na 14. říjen.

Gear up and Get Ahead with the OnePlus 8T

Po stránce parametrů by měl telefon přinést ty nejlepší prvky z modelů OnePlus 8 a 8 Pro a z těchto tří bude nejvýkonnější. Mluví se o 120Hz plochém displeji, procesoru Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 30W rychlém nabíjení včetně bezdrátového a hlavním foto senzoru se 48 megapixely. Paměťové varianty by měly vycházet z 8/12 GB RAM a úložiště o velikostech 128/256 GB. Na datum představení OnePlus 8T se velmi těšíme, zejména kvůli oficiálnímu oznámení ceny. Telefon bude mít jistě ambice prorazit v kvalitativních žebříčcích. Stejně jako předchůdce 7T.

Kolik myslíte, že bude tento model nakonec stát?

Zdroj: aheadlines