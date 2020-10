OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition se brzy odhalí. Co o ní víme?

Společnost OnePlus představila klasický model 8T, ale spolu s ním oznámila také speciální edici OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition. Pokud byste náhodou nevěděli o co jde, Cyberpunk 2077 je jednou z nejočekávanějších her nejen roku 2020 od polského studia CD Projekt RED, které se mimochodem proslavilo sérii Zaklínač.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 edice

OnePlus však drží design zatím pod pokličkou, k dispozici je však teaser video. Jediné co firma odhalila byl plakát, kde jsou vidět žluté okraje telefonu. Předprodej na tuto speciální edici začíná 4. listopadu, což je jen dva týdny od vydání hry. Není to poprvé, co OnePlus vydalo nějaké speciální edice svých telefonů. Vzpomeňme si třeba na McLaren, Marvel nebo Star Wars edice. CEO OnePlus, Pete Lau tvrdí, že na designu telefonu spolupracovala firma přímo s CD Projekt RED a slíbil, že brzy design telefonu odhalí.

Obecně se čeká, že limitovaná edice nabídne speciální herní prvky a spekuluje se také o Snapdragonu 865 Plus, namísto klasické verze a větší kapacitě RAM paměti. Cyberpunk 2077 je ve vývoji přes 10 let a letos se mají hráči konečně dočkat.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Teaser

Jak se těšíte na Cyberpunk 2077?