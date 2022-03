A jedeme dál. OnePlus prý chystá zařízení se 160W nabíjením

Honba za co nejvyššími hodnotami nabíjení mobilních přístrojů nekončí. Zejména čínské značky se nadále předhánějí minimálně v papírových hodnotách a u oficiálních prohlášení se pomalu blížíme k trojcifernému číslu začínajícím dvojkou. Dalším želízkem v tomto ohni má být podle nedávno provedené 3C certifikace zařízení značky OnePlus ukryté pod názvem PGKM10. V dokumentech má uvedeno maximální 160W nabíjení (8A/20V).

Odhalení přichází jen pár dní poté, co sesterské Oppo ukázalo oficiálně 150W nabíjení svých mobilů, takže podobná hodnota u OnePlus moc nepřekvapí. Debaty kolem konkrétního typu zařízení však ano. Dřívější úniky k produktu PGKM10 totiž naznačovaly, že by mohlo jít například o úplně první OnePlus tablet. Pokud by to byla pravda, šlo by ve světě tabletů o dost překvapivou věc. A to i s ohledem na zmíněné Oppo, jehož zatím poslední tablet má “jenom” 33W nabíjení.

Trochu reálnější se jeví odhad, že 160W nabíjení (zopakujme, že skutečně jen maximální, špičkové) bude vlastností nového vlajkového telefonu OnePlus 10 Ultra. Tento telefon by měl mít například 6,7″ OLED displej, trojici zadních fotoaparátů s hlavním 50Mpx senzorem a baterii s kapacitou 4 500 mAh.

Jaký výkon nabíjení je podle vás rozumný pro běžné používání?

Zdroj: MSP