Příjemné překvapení: OnePlus 15 přijde do Česka se stejně nabušenou baterií, jako má čínský model

OnePlus 15 míří do Česka se stejnou 7 300mAh baterií jako čínská verze Globální model zachová 165Hz displej a procesor Snapdragon 8 Elite Oficiální představení proběhne 13. listopadu ve 14:30 našeho času Adam Kurfürst Publikováno: 8.11.2025 16:00 Čínská značka OnePlus před týdnem potvrdila, že globální verze vlajkové lodi OnePlus 15 bude technicky identická s již představeným čínským modelem. Největší překvapení přináší zachování obří 7 300mAh baterie, kterou výrobce oficiálně potvrdil na svých webových stránkách. To je v ostrém kontrastu s běžnou praxí, kdy globální verze telefonů dostávají menší baterie než jejich čínské protějšky – tento trend jsme v minulosti opakovaně viděli například u smartphonů Xiaomi, které na mezinárodní trhy často přicházely s o stovky mAh menší kapacitou. OnePlus nezkrouhne kapacitu baterie OnePlus 15 disponuje křemíkovo-uhlíkovou baterií s kapacitou 7 300 mAh, která obsahuje 15 % křemíku pro vyšší energetickou hustotu. Jde o výrazné navýšení oproti 6 000mAh baterii předchůdce OnePlus 13. Telefon podporuje 120W drátové nabíjení technologií SuperVOOC a 50W bezdrátové nabíjení AirVOOC. Výrobce slibuje, že baterie si zachová minimálně 80 % původní kapacity po čtyřech letech používání a dokáže spolehlivě fungovat i při teplotách až -20 °C. Průlomový 165Hz displej jako první na trhu Jednou z nejvíce propagovaných předností telefonu je 6,78″ LTPO OLED panel s rozlišením 2 772 × 1 272 pixelů. Jeho kombinace s netradičně vysokou 165Hz obnovovací frekvencí podle výrobce představuje naprostou premiéru v mobilním průmyslu (i když 165Hz panel sám o sobě byl už v minulosti využíván řadou herních mobilů). Obrazovka nabízí maximální jas 1 800 nitů v režimu vysokého jasu a minimální jas pouhý 1 nit pro pohodlné čtení ve tmě. Panel získal certifikaci TÜV Rheinland pro péči o zrak a obsahuje speciální herní režim Eye Comfort Mode. OnePlus slibuje, že na novém telefonu půjde hrát Call of Duty: Mobile, Brawl Stars a Clash of Clans při 165 fps. V ostatních titulech má být k dispozici konstantních 120 fps, prý bez jediného propadu snímků. Výrobce zdůrazňuje, že telefon zůstane příjemný na dotek bez ohledu na délku hraní díky pokročilému chladicímu systému. Výkonný hardware s pokročilým chlazením Pod kapotou pracuje nejnovější Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve spojení s dedikovaným dotykových čipem umožňujícím 3 200Hz vzorkovací frekvenci dotyku. Telefon obsahuje také samostatný Wi-Fi čip pro stabilní konektivitu v přetížených sítích. O odvod tepla se stará 360° Cryo-Velocity chladicí systém s 3D odpařovací komorou o ploše 5 731 mm², aerogelovou izolační vrstvou převzatou z leteckého průmyslu a grafitovou zadní stranou pro rovnoměrné rozložení tepla. Nejnovější software s dlouhou podporou Telefon dorazí s OxygenOS 16 založeným na Androidu 16, což jej řadí mezi první zařízení s nejnovější verzí systému od Googlu. OnePlus slibuje čtyři roky velkých aktualizací operačního systému a pět let bezpečnostních záplat. Maximální odolnost se čtyřmi certifikacemi OnePlus 15 přichází s certifikacemi IP66, IP68, IP69 a IP69K pro odolnost proti prachu a vodě. Tato kombinace zajišťuje ochranu nejen proti ponoření do vody, ale také proti vysokotlakým proudům horké vody, což je u vlajkových telefonů stále vzácností. Dostupnost a očekávaná cena Globální představení OnePlus 15 proběhne 13. listopadu ve 14:30 zdejšího času. Ceny pro evropský trh zatím výrobce nepotvrdil, ale v Číně telefon startuje na 3 999 jüanech (asi 11 700 Kč bez daně) za základní verzi s 12 GB RAM a 256 GB úložištěm. Na českém trhu by se cena mohla pohybovat okolo 25–26 tisíc korun za základní model, pokud výrobce zachová podobnou cenovou strategii jako u předchozích generací. Překvapilo vás zachování velké baterie v globální verzi? Zdroje: OnePlus, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi