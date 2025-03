OnePlus překvapí! Vydá malý telefon s TOP výkonem, dobrou cenou a obří baterií

Reklama

Už nějakou dobu se spekuluje, že OnePlus vydá novou vlajku s menší konstrukcí a výkonným procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Od dřívějších úniků se situace změnila a řada věcí se zdánlivě vyjasnila. Nyní máme k dispozici více informací o výbavě a také o ceně, která se zdá být velmi atraktivní.

Pouze dva fotoaparáty, ale jaké?

Novinka by měla nést označení OnePlus 13T namísto dříve omílaného OnePlus 13 Mini. Design telefonu dost možná prozradila sesterská společnost Oppo, která ve svém oficiálním marketingovém videu zachytila tajemné, dosud nepředstavené zařízení s dvěma fotoaparáty. Pakliže je jím skutečně onen kompaktní rychlík od OnePlus, můžeme vyvrátit dřívější tvrzení o přítomnosti trojice zadních kamer.

Leaker Smart Pikachu v minulosti hovořil o periskopickém teleobjektivu, ale aktuálně není jasné, do jaké míry se této informaci dá v současné době věřit. Smartphony s dvěma zadními fotoaparáty totiž obvykle využívají kombinaci širokoúhlého a ultra širokoúhlého objektivu.

Nejlevnější mobil se špičkovým Snapdragonem

Smart Pikachu na sociální síti Weibo nicméně uveřejnil další podrobnosti o telefonu. Zařízení se 6,3″ displejem by mohlo být vůbec nejlevnějším smartphonem s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite, čímž by představovalo zajímavou konkurenci pro Xiaomi 15 nebo Realme GT 7 Pro. Podle insidera obdrží baterii s kapacitou kolem 6 000 mAh a optickou čtečku otisků prstu.

Co se termínu vydání týče, leaker hovoří o květnu letošního roku. Zda OnePlus 13T dorazí také do zemí mimo Čínu, anebo zůstane tamní exkluzivitou, v současné době není jasné. Osobně však věřím tomu, že by o menší a současně levnější vlajku mohl být v evropských zemích zájem.

