OnePlus 13s zahodí ikonický přepínač! Místo něj nabídne chytrý „Plus Key“ a AI funkce

OnePlus chystá na 5. června premiéru modelu OnePlus 13s, který zdá se přinese větší změnu, než se může na první pohled zdát. Výrobce totiž ruší ikonický Alert Slider – malý hardwarový přepínač tichého režimu na boční straně zařízení, který patřil k poznávacím znakům společnosti. Nahradí ho nové tlačítko „Plus Key“ inspirované podobnou změnou u iPhonů (Apple loni představil přizpůsobitelný Action Button).

Plus Key samozřejmě není jen kosmetická změna. Místo pouhého přepínání zvukových režimů nabídne možnost volby funkce – například otevření fotoaparátu, spuštění záznamu nebo aktivaci nové funkce „AI Plus Mind“. Ta slouží k chytrému zachytávání informací z obrazovky, jako jsou rezervace, termíny, seznamy nebo události.

Stačí přidělit funkci tlačítku nebo přejet třemi prsty nahoru – a OnePlus uloží obsah do tzv. Mind Space. Obsah se nicméně nerovná obyčejnému screenshotu, a to díky implementaci umělé inteligence, která analyzuje obsah. Tím pádem rozpozná například termín akce z obrázku, a pak ho rovnou nabídne zapsat do kalendáře.

Uživatel pak může všechna uložená data prohledávat přirozeným jazykem přes integrované AI vyhledávání.

OnePlus 13s není jediný, který se novinky dočká

OnePlus plánuje zpřístupnit funkci i pro řadu OnePlus 13 s budoucí aktualizací. Zatím nevíme, kdy dorazí na další modely, ale dá se očekávat, že ji společnost nebude limitovat jen na svá „top“ zařízení.

Rovněž je zde patrná inspirace i konkurenčním Nothing Phone 3a a jeho „Essential Key“, nicméně OnePlus ve své vlastní verzi přidává více možností ovládání a širší AI integraci. Pokud vše bude fungovat, jak má, může jít o praktický doplněk, který rozšiřuje smysl umělé inteligence v mobilu.

Těšíte se na uvedení OnePlus 13s?

Zdroj: AndroidAuthority