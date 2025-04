Kompaktní mobil s obří baterkou a šíleným výkonem! To je nové OnePlus 13T

Po tříleté odmlce se OnePlus vrací ke své T-sérii. Novinka OnePlus 13T však není jen obyčejným vylepšením základního modelu. Jde o zcela odlišný přístup, který se zaměřuje na ergonomii, kompaktnost a zejména výdrž baterie. Tenhle telefon by mohl být přesně tím, co dnešní trh postrádá – výkonným, ale přitom pohodlně ovladatelným zařízením.

Příjemné rozměry, výdrž jako z jiné dimenze

Dnešní trh s telefony je plný obřích modelů a najít vlajkový smartphone, který se vám pohodlně vejde do ruky, je skoro nadlidský úkol. OnePlus 13T se pokouší tuhle situaci změnit. S výškou lehce přes 150 mm a šířkou pod 72 mm je výrazně kompaktnější než jeho větší sourozenec OnePlus 13 a přibližuje se rozměrům modelů jako iPhone 16 nebo Samsung Galaxy S25.

Za těmito rozměry se však skrývá nečekaný technologický triumf – baterie s kapacitou 6 260 mAh. To je hodnota, která zahanbí nejen iPhone 16 (3 561 mAh) a Galaxy S25 (4 000 mAh), ale dokonce i větší vlajkové lodě jako Galaxy S25 Ultra (5 000 mAh) nebo dokonce stájové OnePlus 13 (6 000 mAh). Vypadá to, že čínský výrobce posunul technologii křemíko-uhlíkových baterií, kterou představil v základní třináctce, na další úroveň.

Podobné baterie dokážou vměstnat výrazně větší kapacitu do stejného prostoru ve srovnání s tradičními lithium-iontovými články. Nabíjení zvládá solidních 80 W prostřednictvím kabelu, bezdrátové dobíjení bohužel chybí. Zda telefon skutečně dokáže využít plný potenciál této baterie, nebo jej výkonný procesor rychle vyždímá, ukáže až dlouhodobější testování.

Sbohem, ikonické tlačítko

Jednou z nejkontroverznějších změn nového modelu je odstranění legendárního Alert Slideru. Tento přepínač, který prakticky definoval značku OnePlus, nahrazuje nové tlačítko nazvané Shortcut Key. Jestli vám to připomíná Akční tlačítko z iPhonu 16, není to náhoda. Princip je podobný – tlačítko lze naprogramovat nejen na přepínání zvukových profilů, ale i na spouštění aplikací, pořizování snímků obrazovky nebo aktivaci svítilny.

Podobný ovládací prvek se nedávno objevil u Oppo Find X8 Ultra a vypadá to, že ve všech budoucích telefonech OnePlus zůstane. Pro mnohé fanoušky značky to může být důvod k nostalgii, pro jiné vítaná modernizace – Alert Slider byl sice ikonický, ale v posledních letech už trochu zastaralý.

Displej a výbava na vlajkové úrovni

6,32″ LTPO AMOLED displej s rozlišením FHD+ sice není žádnou revolucí, ale nabízí vše, co od moderního telefonu očekáváte – adaptivní obnovovací frekvenci 1-120 Hz, maximální jas 1 600 nitů a ochranu v podobě speciálního skla Crystal Shield. Pod displejem se nachází optická čtečka otisků prstů a v malém průstřelu 16Mpx selfie kamerka.

K chlazení výkonného procesoru Snapdragon 8 Elite (stejný čip pohání i základní OnePlus 13) slouží rozsáhlá parní komora s plochou 4 400 mm², která využívá 3D strukturu pro efektivnější odvod tepla.

Výrobce slibuje, že by měla udržet teploty na uzdě i při náročných úkolech nebo hraní her. Konfigurace telefonu zahrnuje až 16 GB operační paměti a až 1TB úložiště.

Fotoaparáty ukazují, že se někde šetřit muselo

Pokud je někde na první pohled vidět, že se někde zkrátka šetřit muselo (a to jak financemi, tak místem), jsou to fotoaparáty. Máme zde hlavní 50MP senzor IMX906, jenž spadá spíše do střední třídy. Používá jej například Samsung Galaxy A55, Xiaomi 14T nebo Honor 200, tedy telefony okolo 9 – 11 tisíc korun.

Doplňuje jej blíže nespecifikovaný teleobjektiv s rozlišením 50 MP a 2x optickým zoomem, ultrašíro zcela chybí. Na fotoaparátech se zde rovněž nepodílel Hasselblad, jelikož na zádech není jeho logo.

Cena a dostupnost

OnePlus 13T byl zatím představen pouze v Číně, kde se začne prodávat 30. dubna za cenu od 3 399 jüanů (přibližně 10 200 Kč) za variantu 12/256 GB. Nejvybavenější model s 16 GB RAM a 1 TB úložištěm vyjde na 4 499 jüanů (asi 13 500 Kč). Telefon bude dostupný ve třech barevných variantách – šedé, černé a růžové.

Globální uvedení OnePlus zatím nepotvrdilo, ale vycházíme-li z historie značky, mohl by se telefon objevit i na mezinárodních trzích během několika měsíců. Pro připomenutí, OnePlus 13 byl nejprve uveden v Číně v říjnu 2024 a globálního vydání se dočkal v lednu 2025.

Zdroj: 9to5google, GSMArena