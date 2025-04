Potvrzeno! OnePlus 13T bude malé, výkonné a prý i skvěle vypadající

Už dlouhé měsíce se spekuluje o novém přírůstku do portfolia značky OnePlus, kterým by měla být menší a po stránce výbavy krapet osekaná verze aktuální vlajkové lodě OnePlus 13. Na rozdíl od modelu 13R by si však měla udržet svůj vlajkový výkon, takže ji ocení i ti, kteří chtějí hrát nejnáročnější hry v té nejvyšší možné kvalitě nebo upravovat videa ve vysokém rozlišení. Některé z detailů o údajném OnePlus 13T nyní značka oficiálně potvrdila.

Malý, výkonný… a prý i krásný!

Přestože OnePlus upoutávku publikovalo na apríla, kdy například její sesterská společnost Oppo ukázala smartphone ve tvaru krychle, působí velmi věrohodně, zvlášť když si vzpomeneme na všechny předchozí úniky. Výrobce se ve videu zveřejněném na platformě Weibo pochlubil krabičkou telefonu a prozradil, že bude malý, krásný a výkonný. Rovněž oznámil, že se představí už tento měsíc.

Upoutávka na OnePlus 13T (přeloženo strojově z čínštiny)

Nadupaná výbava s několika kompromisy

Nové OnePlus 13T by mělo být nejlevnější vlajkovou lodí s čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite – i když uvidíme, jak na tom bude s cenou ve srovnání s POCO F7 Ultra nebo Xiaomi 15, pokud se podívá i do tuzemska. Ačkoliv dostane pouze 6,3″ displej, s nímž bude vyhovovat příznivcům kompaktnějších zařízení, má dostat baterii s kapacitou až 6 200 mAh, čímž překoná i větší OnePlus 13. Dle dřívějších spekulací ji půjde nabíjet 80W výkonem drátově a 50W bezdrátově.

Oproti jiným vlajkovým lodím bude mít OnePlus 13T i určité nevýhody – ostatně pokud má být extra levné, někde se šetřit musí. Tím místem je například čtečka otisků prstu, která bude pouze optická (nikoliv ultrazvuková) nebo oblast okolo zadních fotoaparátů. Novinka kromě primárního objektivu údajně dostane pouze jednu doprovodnou kameru, jíž by mohl být teleobjektiv.

OnePlus 13

OnePlus hromadu věcí stále tají

Jak bude telefon vypadat a zda se oficiální cestou podívá také do zemí mimo Čínu, zatím není jasné. Na další detaily od OnePlus si budeme muset počkat, ale pokud má mobil vyjít už v tomto měsíci, pak na ně zřejmě nebudeme čekat dlouho.

