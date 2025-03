OnePlus do maličkého telefonu nacpe obří baterii. Nabídne vyšší kapacitu než velká vlajka

Už to bude nějaký ten měsíc, co se spekuluje o malém vlajkovém/sub-vlajkovém smartphonu z dílny čínského OnePlus. Dle posledních zpráv dorazí na trh s označením 13T a nabídne pouze 6,3″ obrazovku, čímž se dostane do přímého souboje s Xiaomi 15 či základním Pixelem 9 od Googlu. Čerstvé informace od populárního leakera nasvědčují tomu, že praktičtější konstrukce nebude jediným lákadlem.

Fantastická výdrž díky ještě větší baterii?

OnePlus 13T, s jehož vydáním se momentálně počítá v příštím měsíci, podle uznávaného insidera Digital Chat Station obdrží 6 200mAh baterii. S takovou kapacitou by zařízení dokonce překonalo svého většího sourozence OnePlus 13 se 6,82″ panelem, který nabízí „pouze“ 6 000 mAh.

OnePlus 13 si recenzenti pro jeho fantastickou výdrž pochvalovali, a je tudíž velmi pravděpodobné, že podobný úspěch čeká i nadcházející model 13T. Přece jenom by měl obdržet totožný vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, takže potenciální zhoršení výdrže kvůli ne tak dobré efektivitě procesoru můžeme vyloučit.

Co se rychlosti nabíjení týče, OnePlus 13T bylo dříve certifikováno s podporou 80W drátového nabíjení. Jak dodává server Gizmochina, bezdrátově by telefon mohlo jít dobíjet 50 W.

Je tohle OnePlus 13T? Tento tajemný telefon ukázalo Oppo v oficiálním videu

Nejlevnější vlajka se Snapdragonem 8 Elite

Dřívější spekulace pak zmiňovaly sestavu dvou fotoaparátů na zadní straně (může jít o 50Mpx primární snímač a 50Mpx teleobjektiv s 2x zoomem) nebo optickou čtečku otisků integrovanou do displeje.

Zda se OnePlus 13T podívá i do zemí mimo Čínu, v současné době není jasné. Předpokládá se, že na tamním trhu bude smartphone prodáván jako nejlevnější model se Snapdragonem 8 Elite.

Jakou úhlopříčku displeje preferujete vy?

Zdroje: Weibo, Gizmochina