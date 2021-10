Konečně! One UI se zbavuje jedné z nejhorších vlastností

Někdy v půlce srpna jsme vás informovali o tom, že se Samsung plánuje zbavit reklam ve všech aplikacích, kde se doposud zobrazují. To se nyní konečně stává realitou a někteří uživatelé v Jižní Koreji již v aplikacích Samsung Health a Samsung Pay žádné reklamy nevidí.

Konec reklam v Samsung telefonech?

Samsung u těchto reklam nikdy nebral ohled na to, zda máte nový, starý, levný či drahý telefon, což znamená že se jsme se s těmito reklamami mohli setkat klidně i u modelu Galaxy S21 Ultra, za který zaplatíme přes 30 000 korun. A to rozhodně na zákazníky nepůsobí nejlépe. Samsung tedy bere chybu na sebe a děkuje uživatelům za zpětnou vazbu. Kromě aplikací Samsung Pay a Samsung Health by se měla zbavit reklam také aplikace Samsung Themes a Samsung Weather a brzy přijde řada na další.

Jak často se vám zobrazují reklamy v One UI?

