Galerie: První ukázky z prostředí One UI 5 s Androidem 13

Společnost Samsung nadále pilně vyvíjí svou Android nadstavbu One UI a do několika týdnů bychom se měli dočkat její verze 5. Zatímco na spuštění oficiálního beta testování si musíme ještě nějakou dobu počkat, zaměstnanci korejské firmy už údajně toto prostředí interně testují. Právě od nich nejspíš pochází několik následujících snímků, které odhalují pravděpodobnou podobu One UI 5. I když se od této verze může ta finální ještě lišit, je to alespoň základní náznak, jak hodlá Samsung “obalit” Android 13.

Upravený vzhled notifikací

Oproti One UI 4 došlo v této sekci k několika změnám. Znatelné jsou větší ikony pro jednotlivé aplikace či služby, proměnila se i průhlednost pod ovládacími tlačítky.

Upravený vzhled dialogového okna pro oprávnění aplikace

Okno, kterým si aplikace říká o různá oprávnění, se přesouvá do středu displeje a má viditelnější tlačítka.

Rozpoznání textu z obrázků (OCR) v aplikacích Galerie a Klávesnice

Základní aplikace Galerie bude umět číst a kopírovat text z obrázků. Možnost se bude nabízet automaticky. Stejnou funkci by měla mít i základní Klávesnice.

Nová multitaskingová gesta

V pokročilých možnostech přibudou další dvě gesta související s multitaskingem. Potažením dvěma prsty nahoru se vyvolá rozdělená obrazovka, potažením prstu z pravého horního rohu zase pop-up okno.

Další změny

Objevily se také režim spolupráce v Poznámkách, informace o aktuálně spuštěné aplikaci v roletce, obrázek telefonu v informacích o zařízení nebo přepínač pro UWB.

Která novinka v One UI 5 se vám zatím líbí nejvíc?

Zdroj: 9to5