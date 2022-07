Samsung oficiálně otevřel fórum k One UI 5 beta s Android 13

Oficiální vydání nového systému Android 13 je na spadnutí a hned v prvních dnech či týdnech fungování by o něj rozhodně neměli přijít ani majitelé některých telefonů či tabletů značky Samsung. Nová verze Android bude součástí právě dokončované nadstavby One UI 5, jejíž publikování se dostává do další fáze. Vývojářský tým korejské firmy za účelem ladění tohoto prostředí ve spolupráci s testery oficiálně otevřel komunitní fórum na svém webu.

Diskuzní prostor, jehož existence avizuje brzké zahájení veřejného beta testování One UI 5, založila firma několik týdnů po ladění nadstavby mezi zaměstnanci. Samsung tradičně není součástí veřejného vývoje a testování nové verze Androida, takže majitelé mobilů a tabletů této značky musejí počkat na nejnovější One UI.

Jako první se dle předpokladů dočkají uživatelé telefonů řady Galaxy S22 a vypouštění beta verzí bude podléhat regionálním vlnám. Již nyní nicméně máme k nadstavbě One UI 5 několik snímků, které předem prozrazují plánované změny.

Jak často se zapojujete do beta testování?

