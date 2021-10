Společnost Samsung začala dnes v Jižní Koreji vypouštět třetí beta verzi své připravované nadstavby Samsung One UI 4. Můžeme se těšit hned na několik podstatných změn a důležité opravy několika chyb.

Asi tou největší změnou je kompletní odstranění reklam ze svých Samsung aplikací, za což jihokorejská firma sklidila hned několikrát kritiku. Naštěstí si však svou chybu uvědomila a přání svých uživatelů vyslyšela. Kromě toho se můžeme těšit na některé nové animace či zcela přepracovanou aplikaci Počasí. Ta vypadá dle našeho názoru poměrně zajímavě. Sami se můžete přesvědčit na videu, které sdílel Tron na svém Twitter účtu. Dá se očekávat, že se třetí beta brzy dostane i do dalších zemí, samozřejmě za předpokladu že je v nich možné se do tohoto programu vůbec zaregistrovat.

This is the completely redesigned, new Weather app in One UI 4 Beta 3rd version.

The advertisements are completely gone, and the new animations are amazing. pic.twitter.com/L9Pc6d8TOo

— Tron ❂ (@FrontTron) October 20, 2021