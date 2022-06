Společnost Samsung představila nadstavbu One UI 4.1 spolu s vlajkovými telefony řady Galaxy S22 letos v únoru. Stejně jako minulý rok se ale před velkou aktualizací, která nám do mobilů jihokorejského výrobce přinese Android 13 s nadstavbou One UI 5 dočkáme ještě jednoho menšího updatu.

Samsung chystá One UI 4.1.1

Teď už je jasné, že Samsung představí One UI 4.1.1 letos v létě a jako první se objeví v ohebných telefonech Galaxy Z Flip4 a Galaxy Z Fold4. V tuto chvíli není jasné, co nový systém přinese, ale dá se očekávat že půjde spíše o minoritní update, který bude zaměřený hlavně na opravu chyb a lepší vyladění.

Již zmíněného One UI 5, které bude postaveno okolo Androidu 13 bychom se měli dočkat také letos. Beta verze můžeme očekávat ještě v létě. První se samozřejmě dočkají majitelé prémiových modelů, střední a nižší třída bude následovat.

Jak se na Android 13 těšíte?

