Samsung už zahajuje testování nové verze nadstavby One UI 3

Po dlouhých dobách, kdy Samsung čelil celosvětové kritice za ne úplně přívětivou grafickou nadstavbu Touchwiz, si jihokorejský výrobce získal fanoušky a zákazníky díky novému prostředí One UI. Dva roky starý systém už má za sebou několik verzí. Zatímco většinu telefonů pohání varianty 2.0 či 2.1 a nějakou dobu se mluví o příchodu verze 2.5, Samsung už se chystá na testování One UI 3. Na svém webu otevřel registrace pro vývojáře, kteří se chtějí podílet na zkoušení.

Další plnohodnotná generace této nadstavby bude opět souviset s novou verzí Androidu. One UI 3 bude postavená na novém systému Android 11, k jehož oficiálnímu představení dojde již za pár týdnů. Odzkoušení nadstavby je běh na dlouhou trať. Momentálně mají možnost registrace majitelé telefonů z řady Galaxy S20, kteří se nacházejí v Jižní Koreji či v USA. Zatím pochopitelně není jasné, s čím novým by měla nová nadstavba od Samsungu přijít. Jisté je jen to, že testování One UI 3 zahajuje vývoj nové generace úspěšného systému, na který se asi můžeme těšit.

Líbí se vám dosavadní verze One UI?

Zdroj: Samsung